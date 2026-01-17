Видео
Главная Одесса Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 08:25
Цены на рынке в Одессе после праздников — как изменились и что подорожало
Люди выбирают мясо на базаре. Фото: Новини.LIVE

Зимой продавцы вынуждены подстраиваться под температуру, ведь открытые прилавки приводят к тому, что товар может замерзнуть. Часть торговцев работает только в те дни, когда нет сильного минуса. Все это напрямую влияет на ассортимент и количество покупателей. Свои коррективы вносит и блэкаут, продукты быстро портятся, поэтому приходится чуть ли не ежедневно пополнять запасы. Однако даже в таких условиях рынок не замирает: люди приходят за самым необходимым.

Журналисты Новини.LIVE лично узнавали, о том, как сейчас идет торговля и на что есть спрос у одесситов.

Овощи на Киевском базаре

Зимой главное — не потерять товар из-за холода и перебоев со светом. Часть продукции приходится держать в более теплых условиях или же вообще не выкладывать на прилавок. Поэтому в морозные дни ассортимент сокращается. Но как только температура позволяет, продавцы возвращаются на свои места. Люди уже знают этот ритм и подстраиваются под него. Те, кто приходит на рынок, обычно покупают быстро и только самое нужное.

"Открываемся, когда солнышко нам светит. Сейчас нулевая температура, для нас это ничего страшного. И так каждый год: когда минус, мы не открываемся. Когда более или менее немного тепло, мы уже работаем", — говорит продавец Сергей.

Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 1
Продавец Сергей о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Морковь — 30 грн/кг
  • Свёкла — 30 грн/кг
  • Картофель — 30 грн/кг
  • Лук — 20 грн/кг
  • Капуста — 20 грн/кг
  • Капуста молодая — 40 грн/кг
  • Капуста "светлая" — 45 грн/кг
  • Кабачок — 100 грн/кг
  • Огурец — 120 грн/кг
  • Помидор "веточка" — 140 грн/кг
  • Помидоры черри — 140 грн/кг
Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 2
Цена на отечественные овощи. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые ряды сейчас выглядят ярче овощных: много импорта, цитрусовых и яблок нового урожая. Продавцы говорят, что украинские яблоки остались на внутреннем рынке из-за изменения логистики и экспорта. Поэтому теперь ими активно торгуют и в Одессе. Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на вкус и качество. В зимний период люди выбирают те фрукты, которые могут дольше лежать. Поэтому яблоки, гранаты и мандарины пользуются стабильным спросом.

"Яблочки "Голден" — 50, "Фуджи" и "Гала"  по 60. Яблоки наши, украинские, которые должны были идти на экспорт, они остались здесь и будут радовать вас своими вкусовыми качествами. Цены приятные. Все очень вкусное. Приходите, мы открыты", — рассказывает продавщица Дина.

Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 3
Продавщица Дина о фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Гранат Сирия — 200 грн/кг
  • Гранат Турция — 180 грн/кг
  • Мандарины ЮАР — 150 грн/кг
  • Мандарины Турция — 120 грн/кг
  • Мандарины Испания — 170 грн/кг
  • Апельсины — 170 грн/кг
  • Грейпфрут — 200 грн/кг
  • Киви gold — 430 грн/кг
  • Яблоки "Голден" — 50 грн/кг
  • Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг
  • Яблоки "Гала" — 60 грн/кг
Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 4
Стоимость Израильского апельсина. Фото: Новини.LIVE

Мясо на Киевском базаре

Мясной ряд остается одним из самых дорогих сегментов рынка. Продавцы признают: дешевле не стало, но и резкого скачка цен пока нет. Все зависит от стоимости живого веса и расходов на содержание хозяйств. Покупатели ведут себя осторожно — берут небольшие куски. Запасаться мясом люди не спешат. На это влияют и перебои со светом, и общая экономия.

"Сейчас цена на свинину стоит. Не дешево, конечно. Живой вес  120 гривен. Немножко и кусается. Фермерское мясо немного дешевле. У нас домашнее  видите, все такое с жирочком, свеженькое, хорошее", — отмечает продавщица Светлана.

Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 5
Продавщица Светлана о домашней свинине. Фото: Новини.LIVE

Мясо и сало:

  • Сало — 100-280 грн/кг
  • Шкуры свиные — 50 грн/кг
  • Почеревина — 260-270 грн/кг
  • Края свиные — 250 грн/кг
  • Лопатка — 250 грн/кг
  • Мясо свиное — 260-270 грн/кг
  • Шея с филе — 350 грн/кг
  • Чалагач — 300 грн/кг
  • Галяшки — 130 грн/кг
Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 6
Разновидности мяса на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция на базаре

На молочных рядах ситуация похожая: людей меньше, но те, кто приходит, покупают базовые продукты — сыр, масло. Цены остаются высокими, и это сдерживает спрос. Покупатели часто берут небольшие объемы. Продавцы замечают, что люди стали считать каждую гривну. Даже постоянные клиенты покупают меньше, чем раньше.

"Чувствуется, что меньше людей. Блэкаут дает о себе знать. Люди боятся. Берут, если приходят: масло  200 гривен. И денег нет у людей, видно, что нет. И со светом, конечно, это все связано", — говорит продавщица Людмила.

Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 7
Продавщица Людмила о молочке. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты:

  • Сулугуни — 300 грн/кг
  • Сыр домашний — 470 грн/кг
  • Коровья брынза — 250 грн/кг
  • Масло домашнее из сливок — 450 грн/кг
  • Брынза овечья (молодая) — 300 грн/кг
  • Брынза козья (молодая) — 280 грн/кг
  • Фета — 250 грн/кг
  • Моцарелла — 100 грн/упаковка
  • Сыр кисломолочный (жирный) — 220-230 грн/кг
Ціни на Київському ринку в Одесі — що купують одесити у морозы - фото 8
Кисломолочный сыр на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Киевский рынок в Одессе сегодня — это об осторожных покупках и сдержанном спросе. Цены не падают, но и резкого роста пока нет. Люди покупают только самое необходимое и не делают запасов. Продавцы работают в сложных условиях — зависят от погоды, света и количества покупателей. Но рынок живет и дальше, оставаясь местом, где можно найти свежие продукты и живое общение.

Ранее мы писали, о стоимости мяса на Привозе, что с ценами. А также, о том почему стоимость молочки этой зимой не падает, какие прогнозы от продавцов.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
