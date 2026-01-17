Цены на рынке в Одессе после праздников — как изменились и что подорожало

Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе
Зимой продавцы вынуждены подстраиваться под температуру, ведь открытые прилавки приводят к тому, что товар может замерзнуть. Часть торговцев работает только в те дни, когда нет сильного минуса. Все это напрямую влияет на ассортимент и количество покупателей. Свои коррективы вносит и блэкаут, продукты быстро портятся, поэтому приходится чуть ли не ежедневно пополнять запасы. Однако даже в таких условиях рынок не замирает: люди приходят за самым необходимым.
Журналисты Новини.LIVE лично узнавали, о том, как сейчас идет торговля и на что есть спрос у одесситов.
Овощи на Киевском базаре
Зимой главное — не потерять товар из-за холода и перебоев со светом. Часть продукции приходится держать в более теплых условиях или же вообще не выкладывать на прилавок. Поэтому в морозные дни ассортимент сокращается. Но как только температура позволяет, продавцы возвращаются на свои места. Люди уже знают этот ритм и подстраиваются под него. Те, кто приходит на рынок, обычно покупают быстро и только самое нужное.
"Открываемся, когда солнышко нам светит. Сейчас нулевая температура, для нас это ничего страшного. И так каждый год: когда минус, мы не открываемся. Когда более или менее немного тепло, мы уже работаем", — говорит продавец Сергей.
Стоимость овощей:
- Морковь — 30 грн/кг
- Свёкла — 30 грн/кг
- Картофель — 30 грн/кг
- Лук — 20 грн/кг
- Капуста — 20 грн/кг
- Капуста молодая — 40 грн/кг
- Капуста "светлая" — 45 грн/кг
- Кабачок — 100 грн/кг
- Огурец — 120 грн/кг
- Помидор "веточка" — 140 грн/кг
- Помидоры черри — 140 грн/кг
Фрукты на базаре
Фруктовые ряды сейчас выглядят ярче овощных: много импорта, цитрусовых и яблок нового урожая. Продавцы говорят, что украинские яблоки остались на внутреннем рынке из-за изменения логистики и экспорта. Поэтому теперь ими активно торгуют и в Одессе. Покупатели обращают внимание не только на цену, но и на вкус и качество. В зимний период люди выбирают те фрукты, которые могут дольше лежать. Поэтому яблоки, гранаты и мандарины пользуются стабильным спросом.
"Яблочки "Голден" — 50, "Фуджи" и "Гала" — по 60. Яблоки наши, украинские, которые должны были идти на экспорт, они остались здесь и будут радовать вас своими вкусовыми качествами. Цены приятные. Все очень вкусное. Приходите, мы открыты", — рассказывает продавщица Дина.
Стоимость фруктов:
- Гранат Сирия — 200 грн/кг
- Гранат Турция — 180 грн/кг
- Мандарины ЮАР — 150 грн/кг
- Мандарины Турция — 120 грн/кг
- Мандарины Испания — 170 грн/кг
- Апельсины — 170 грн/кг
- Грейпфрут — 200 грн/кг
- Киви gold — 430 грн/кг
- Яблоки "Голден" — 50 грн/кг
- Яблоки "Фуджи" — 60 грн/кг
- Яблоки "Гала" — 60 грн/кг
Мясо на Киевском базаре
Мясной ряд остается одним из самых дорогих сегментов рынка. Продавцы признают: дешевле не стало, но и резкого скачка цен пока нет. Все зависит от стоимости живого веса и расходов на содержание хозяйств. Покупатели ведут себя осторожно — берут небольшие куски. Запасаться мясом люди не спешат. На это влияют и перебои со светом, и общая экономия.
"Сейчас цена на свинину стоит. Не дешево, конечно. Живой вес — 120 гривен. Немножко и кусается. Фермерское мясо немного дешевле. У нас домашнее — видите, все такое с жирочком, свеженькое, хорошее", — отмечает продавщица Светлана.
Мясо и сало:
- Сало — 100-280 грн/кг
- Шкуры свиные — 50 грн/кг
- Почеревина — 260-270 грн/кг
- Края свиные — 250 грн/кг
- Лопатка — 250 грн/кг
- Мясо свиное — 260-270 грн/кг
- Шея с филе — 350 грн/кг
- Чалагач — 300 грн/кг
- Галяшки — 130 грн/кг
Молочная продукция на базаре
На молочных рядах ситуация похожая: людей меньше, но те, кто приходит, покупают базовые продукты — сыр, масло. Цены остаются высокими, и это сдерживает спрос. Покупатели часто берут небольшие объемы. Продавцы замечают, что люди стали считать каждую гривну. Даже постоянные клиенты покупают меньше, чем раньше.
"Чувствуется, что меньше людей. Блэкаут дает о себе знать. Люди боятся. Берут, если приходят: масло — 200 гривен. И денег нет у людей, видно, что нет. И со светом, конечно, это все связано", — говорит продавщица Людмила.
Молочные продукты:
- Сулугуни — 300 грн/кг
- Сыр домашний — 470 грн/кг
- Коровья брынза — 250 грн/кг
- Масло домашнее из сливок — 450 грн/кг
- Брынза овечья (молодая) — 300 грн/кг
- Брынза козья (молодая) — 280 грн/кг
- Фета — 250 грн/кг
- Моцарелла — 100 грн/упаковка
- Сыр кисломолочный (жирный) — 220-230 грн/кг
Киевский рынок в Одессе сегодня — это об осторожных покупках и сдержанном спросе. Цены не падают, но и резкого роста пока нет. Люди покупают только самое необходимое и не делают запасов. Продавцы работают в сложных условиях — зависят от погоды, света и количества покупателей. Но рынок живет и дальше, оставаясь местом, где можно найти свежие продукты и живое общение.
