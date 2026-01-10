Цены на молочные продукты в Одессе на рынке Черемушки

Молочка на рынке в Одессе — что покупают и сколько стоит
После праздников на одесском рынке "Черемушки" не стало пусто. Люди продолжают приходить за творогом, сметаной и маслом: берут немного, но регулярно.
Новини.LIVE узнали актуальные цены на молочные продукты.
Что покупают одесситы на рынке
Молочная продукция остается популярной даже в спокойный послепраздничный период. На базаре "Черемушки" в Одессе покупатели чаще всего выбирают творог, сметану и яйца. Продавщица Татьяна говорит, что больших закупок сейчас почти нет, но поток людей стабилен.
"Люди есть: пришли, купили и ушли. Никто не отменял базар, никто не отменял есть. Сейчас берут понемногу — взяли и пошли. Но люди есть, базар работает, всех ждем до четырех вечера", — рассказала она.
Цены на молочную продукцию зависят от жирности и вида товара. Самый дешевый сыр стоит от 110 гривен за килограмм, а сливочное масло — 550 гривен. Домашние сливки и сметана продаются литрами.
Актуальные цены на молочку на рынке "Черемушки"
- Сыр жирный — 230 грн/кг
- Сыр средней жирности — 140 грн/кг
- Сыр нежирный — 110 грн/кг
- Сливочное масло — 550 грн/кг
- Сулугуни — 280-300 грн/кг
- Брынза овечья — 350 грн/кг
- Моцарелла — 300 грн/кг
- Фета — 220 грн/кг
- Сливки домашние — 400 грн/л
- Сметана сепараторная — 220 грн/л
- Сметана кувшинная — 130 грн/л
