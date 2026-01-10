Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молочка на рынке в Одессе — что покупают и сколько стоит

Молочка на рынке в Одессе — что покупают и сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:57
Цены на молочные продукты в Одессе на рынке Черемушки
Продавщица молочной продукции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После праздников на одесском рынке "Черемушки" не стало пусто. Люди продолжают приходить за творогом, сметаной и маслом: берут немного, но регулярно.

Новини.LIVE узнали актуальные цены на молочные продукты.

Реклама
Читайте также:

Что покупают одесситы на рынке

Молочная продукция остается популярной даже в спокойный послепраздничный период. На базаре "Черемушки" в Одессе покупатели чаще всего выбирают творог, сметану и яйца. Продавщица Татьяна говорит, что больших закупок сейчас почти нет, но поток людей стабилен.

"Люди есть: пришли, купили и ушли. Никто не отменял базар, никто не отменял есть. Сейчас берут понемногу — взяли и пошли. Но люди есть, базар работает, всех ждем до четырех вечера", — рассказала она.

Цены на молочную продукцию зависят от жирности и вида товара. Самый дешевый сыр стоит от 110 гривен за килограмм, а сливочное масло — 550 гривен. Домашние сливки и сметана продаются литрами.

Актуальные цены на молочку на рынке "Черемушки"

  • Сыр жирный — 230 грн/кг
  • Сыр средней жирности — 140 грн/кг
  • Сыр нежирный — 110 грн/кг
  • Сливочное масло — 550 грн/кг
  • Сулугуни — 280-300 грн/кг
  • Брынза овечья — 350 грн/кг
  • Моцарелла — 300 грн/кг
  • Фета — 220 грн/кг
  • Сливки домашние — 400 грн/л
  • Сметана сепараторная — 220 грн/л
  • Сметана кувшинная — 130 грн/л

Напомним, бюджетные яйца могут вернуться в супермаркеты. Также мы писали, как изменились цены в Одессе на овощи.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы молочные продукты цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации