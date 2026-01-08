Как подорожали овощи, фрукты и мясо - после праздников на базаре Черемушки в Одессе

Мужчина выбирает овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На рынке "Черемушки" в Одессе торговля продолжается, впрочем, посетителей стало меньше. После предпраздничного ажиотажа покупатели выбирают преимущественно товары для ежедневного потребления. Продавцы отмечают постепенный рост цен, прежде всего на овощи, фрукты и мясо, при снижении спроса. Добавляет влияния и погода: в холодные и дождливые дни торговля заметно ослабевает.

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар "Черемушки" в Одессе, чтобы узнать актуальную стоимость продуктов.

Овощи на базаре

После новогодних праздников одесские рынки возвращаются к привычному ритму работы. На базаре "Черемушки" чувствуется более спокойная атмосфера: меньше людей, без праздничного ажиотажа, но с полным ассортиментом базовых продуктов. Продавцы отмечают, что резких скачков цен пока нет, однако ситуация остается зависимой от условий хранения товаров и перебоев со светом. Особенно это касается овощей, которые нуждаются в холодильниках и генераторах.

"Пока все стабильно. Если будет цена подниматься, то будет подниматься на цветную и на брокколи. Это еще наше, но хранение в холодильнике. И поэтому из-за электроэнергии стоимость понемногу будет расти", — объясняет продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Брокколи — 120 грн/кг

Брокколи (более мелкая) — 70 грн/кг

Капуста пекинская — 30 грн/кг

Сельдерей — 60 грн/кг

Капуста молодая (на голубцы) — 35-40 грн/кг

Капуста на засолку — 20 грн/кг

Капуста серая — 30 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свёкла — 25 грн/кг

Картофель — 20 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Морковь на базаре "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Фруктовые ряды на "Черемушках" сейчас выглядят сдержанно, без ярких пирамид из товара. Основной акцент — на яблоках, которые хорошо сохранились в холодильниках и остаются доступными по цене. Продавцы уверяют: качество плодов не ухудшилось, а вкус — сладкий и насыщенный. Именно яблоки сейчас самый популярный фрукт среди покупателей.

"Это все яблочко из холодильника. Оно хрустящее и сочное, плотное. Все сладкое — ведь это яблочко домашнее. Есть дешевле по 25-45 гривен, а есть дороже их делим по сортам", — рассказывает продавец Анатолий.

Продавец Анатолий о разных сортах яблок. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки домашние (крупное, хранение) — 25-45 грн/кг

Яблоки мелкие — 25-30 грн/кг

Яблоки (первый сорт) — от 60 грн/кг

Яблоки на прилавке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

Мясные ряды после праздников работают в спокойном режиме. Продавцы отмечают, что людей стало значительно меньше, а покупки — более точечные. Вместо больших закупок одесситы берут ровно столько, сколько нужно на несколько дней. Это связано более с финансовой осторожностью.

"Меньше берут, меньше однозначно, и людей, как видите, меньше на базаре. Сегодня мой первый рабочий день после Нового года — очень мало людей. Мы вышли на работу, потому что были заказы, и распродаем то, что осталось", — говорит продавщица Лилия.

Продавщица Лилия о цене на мясо после праздников. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса:

Сало с прослойкой — 100 грн/кг

Биток — 300 грн/кг

Шея свиная — 300 грн/кг

Чалагач — 260 грн/кг

Лопатка — 240-250 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220-240 грн/кг

Голяшки — 140 грн/кг

Головы свиные с языком — 30 грн/кг

Печень — 50 грн/кг

Легкие, горло — 25 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция на базаре

Молочная продукция традиционно остается востребованной даже в "тихий" после праздничный период. Покупатели приходят за творогом, сметаной и яйцами — базовыми продуктами для ежедневного рациона.

"Люди есть: пришли, купили и ушли. Никто не отменял базар, никто не отменял есть. Сейчас берут понемногу — взяли и пошли. Но люди есть, базар работает, всех ждем до четырех вечера", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки:

Сыр жирный — 230 грн/кг

Сыр средней жирности — 140 грн/кг

Сыр нежирный — 110 грн/кг

Масло сливочное — 550 грн/кг

Сулугуни — 280-300 грн/кг

Брынза овечья — 350 грн/кг

Моцарела — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Сливки домашние — 400 грн/л

Сметана сепараторная — 220 грн/л

Сметана кувшинная — 130 грн/л

Сыр жирный на подносе. Фото: Новини.LIVE



Базар "Черемушки" после новогодних праздников работает в спокойном, но стабильном режиме. Цены на основные продукты остаются без резких изменений, а покупатели делают взвешенные и умеренные закупки. В ближайшее время возможно незначительное подорожание овощей, требующих холодильного хранения, однако в целом ситуация на рынке остается прогнозируемой.

