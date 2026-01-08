Как подорожали овощи, фрукты и мясо - после праздников на базаре Черемушки в Одессе

Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников
На рынке "Черемушки" в Одессе торговля продолжается, впрочем, посетителей стало меньше. После предпраздничного ажиотажа покупатели выбирают преимущественно товары для ежедневного потребления. Продавцы отмечают постепенный рост цен, прежде всего на овощи, фрукты и мясо, при снижении спроса. Добавляет влияния и погода: в холодные и дождливые дни торговля заметно ослабевает.
Журналисты Новини.LIVE отправились на базар "Черемушки" в Одессе, чтобы узнать актуальную стоимость продуктов.
Овощи на базаре
После новогодних праздников одесские рынки возвращаются к привычному ритму работы. На базаре "Черемушки" чувствуется более спокойная атмосфера: меньше людей, без праздничного ажиотажа, но с полным ассортиментом базовых продуктов. Продавцы отмечают, что резких скачков цен пока нет, однако ситуация остается зависимой от условий хранения товаров и перебоев со светом. Особенно это касается овощей, которые нуждаются в холодильниках и генераторах.
"Пока все стабильно. Если будет цена подниматься, то будет подниматься на цветную и на брокколи. Это еще наше, но хранение в холодильнике. И поэтому из-за электроэнергии стоимость понемногу будет расти", — объясняет продавщица Светлана.
Стоимость овощей:
- Брокколи — 120 грн/кг
- Брокколи (более мелкая) — 70 грн/кг
- Капуста пекинская — 30 грн/кг
- Сельдерей — 60 грн/кг
- Капуста молодая (на голубцы) — 35-40 грн/кг
- Капуста на засолку — 20 грн/кг
- Капуста серая — 30 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Свёкла — 25 грн/кг
- Картофель — 20 грн/кг
- Лук — 20 грн/кг
Фрукты на базаре
Фруктовые ряды на "Черемушках" сейчас выглядят сдержанно, без ярких пирамид из товара. Основной акцент — на яблоках, которые хорошо сохранились в холодильниках и остаются доступными по цене. Продавцы уверяют: качество плодов не ухудшилось, а вкус — сладкий и насыщенный. Именно яблоки сейчас самый популярный фрукт среди покупателей.
"Это все яблочко из холодильника. Оно хрустящее и сочное, плотное. Все сладкое — ведь это яблочко домашнее. Есть дешевле по 25-45 гривен, а есть дороже их делим по сортам", — рассказывает продавец Анатолий.
Стоимость фруктов:
- Яблоки домашние (крупное, хранение) — 25-45 грн/кг
- Яблоки мелкие — 25-30 грн/кг
- Яблоки (первый сорт) — от 60 грн/кг
Мясо на базаре
Мясные ряды после праздников работают в спокойном режиме. Продавцы отмечают, что людей стало значительно меньше, а покупки — более точечные. Вместо больших закупок одесситы берут ровно столько, сколько нужно на несколько дней. Это связано более с финансовой осторожностью.
"Меньше берут, меньше однозначно, и людей, как видите, меньше на базаре. Сегодня мой первый рабочий день после Нового года — очень мало людей. Мы вышли на работу, потому что были заказы, и распродаем то, что осталось", — говорит продавщица Лилия.
Стоимость мяса:
- Сало с прослойкой — 100 грн/кг
- Биток — 300 грн/кг
- Шея свиная — 300 грн/кг
- Чалагач — 260 грн/кг
- Лопатка — 240-250 грн/кг
- Ребра — 250 грн/кг
- Грудинка — 220-240 грн/кг
- Голяшки — 140 грн/кг
- Головы свиные с языком — 30 грн/кг
- Печень — 50 грн/кг
- Легкие, горло — 25 грн/кг
Молочная продукция на базаре
Молочная продукция традиционно остается востребованной даже в "тихий" после праздничный период. Покупатели приходят за творогом, сметаной и яйцами — базовыми продуктами для ежедневного рациона.
"Люди есть: пришли, купили и ушли. Никто не отменял базар, никто не отменял есть. Сейчас берут понемногу — взяли и пошли. Но люди есть, базар работает, всех ждем до четырех вечера", — говорит продавщица Татьяна.
Стоимость молочки:
- Сыр жирный — 230 грн/кг
- Сыр средней жирности — 140 грн/кг
- Сыр нежирный — 110 грн/кг
- Масло сливочное — 550 грн/кг
- Сулугуни — 280-300 грн/кг
- Брынза овечья — 350 грн/кг
- Моцарела — 300 грн/кг
- Фета — 220 грн/кг
- Сливки домашние — 400 грн/л
- Сметана сепараторная — 220 грн/л
- Сметана кувшинная — 130 грн/л
Базар "Черемушки" после новогодних праздников работает в спокойном, но стабильном режиме. Цены на основные продукты остаются без резких изменений, а покупатели делают взвешенные и умеренные закупки. В ближайшее время возможно незначительное подорожание овощей, требующих холодильного хранения, однако в целом ситуация на рынке остается прогнозируемой.
