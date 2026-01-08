Як здорожчали овочі, фрукти та м'ясо — після свят на базарі Черемушки в Одесі

Чоловік обирає овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

На ринку "Черемушки" в Одесі торгівля триває, утім відвідувачів поменшало. Після передсвяткового ажіотажу покупці обирають переважно товари для щоденного споживання. Продавці відзначають поступове зростання цін, насамперед на овочі, фрукти та м’ясо, при зниженні попиту. Додає впливу й погода: у холодні та дощові дні торгівля помітно слабшає.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар "Черемушки" в Одесі, щоб дізнатися актуальну вартість продуктів.

Овочі на базарі

Після новорічних свят одеські ринки повертаються до звичного ритму роботи. На базарі "Черемушки" відчувається спокійніша атмосфера: менше людей, без святкового ажіотажу, але з повним асортиментом базових продуктів. Продавці зазначають, що різких стрибків цін наразі немає, однак ситуація залишається залежною від умов зберігання товарів та перебоїв зі світлом. Особливо це стосується овочів, які потребують холодильників і генераторів.

"Поки що все стабільно. Якщо буде ціна підійматися, то буде підійматися на цвітну і на броколі. Це ще наше, але зберігання в холодильнику. І тому з-за електроенергії вартість потроху зростатиме", — пояснює продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Броколі — 120 грн/кг

Броколі (дрібніша) — 70 грн/кг

Капуста пекінська — 30 грн/кг

Селера — 60 грн/кг

Капуста молода (на голубці) — 35–40 грн/кг

Капуста на засолку — 20 грн/кг

Капуста сіра — 30 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Картопля — 20 грн/кг

Цибуля — 20 грн/кг

Морква на базарі "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктові ряди на "Черемушках" нині виглядають стримано, без яскравих пірамід з товару. Основний акцент — на яблуках, які добре збереглися в холодильниках і залишаються доступними за ціною. Продавці запевняють: якість плодів не погіршилась, а смак — солодкий і насичений. Саме яблука зараз найпопулярніший фрукт серед покупців.

"Це все яблучко з холодильника. Воно хрустке та соковите, щільне. Все солодке — адже це яблучко домашнє. Є дешевше по 25–45 гривень, а є дорожчі їх ділимо по сортах", — розповідає продавець Анатолій.

Продавець Анатолій про різні сорти яблук. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука домашні (велике, зберігання) — 25–45 грн/кг

Яблука дрібні — 25–30 грн/кг

Яблука (перший сорт) — від 60 грн/кг

Яблука на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

М’ясні ряди після свят працюють у спокійному режимі. Продавці відзначають, що людей стало значно менше, а покупки — більш точкові. Замість великих закупівель одесити беруть рівно стільки, скільки потрібно на кілька днів. Це пов’язано більш з фінансовою обережністю.

"Менше беруть, менше однозначно, і людей, як бачите, менше на базарі. Сьогодні мій перший робочий день після Нового року — дуже мало людей. Ми вийшли на роботу, бо були замовлення, і розпродуємо те, що залишилось", — каже продавчиня Лілія.

Продавчиня Лілія про ціну на м'ясо після свят. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’яса:

Сало з прошарком — 100 грн/кг

Биток — 300 грн/кг

Шия свиняча — 300 грн/кг

Чалагач — 260 грн/кг

Лопатка — 240–250 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220–240 грн/кг

Голяшки — 140 грн/кг

Голови свинячі з язиком — 30 грн/кг

Печінка — 50 грн/кг

Легені, горло — 25 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція на базарі

Молочна продукція традиційно залишається затребуваною навіть у "тихий" післясвятковий період. Покупці приходять за сиром, сметаною та яйцями — базовими продуктами для щоденного раціону.

"Люди є: прийшли, купили й пішли. Ніхто не скасовував базар, ніхто не скасовував їсти. Зараз беруть потроху — взяли й пішли. Але люди є, базар працює, всіх чекаємо до четвертої вечора", — говорить продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочки:

Сир жирний — 230 грн/кг

Сир середньої жирності — 140 грн/кг

Сир нежирний — 110 грн/кг

Масло вершкове — 550 грн/кг

Сулугуні — 280–300 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Моцарела — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Вершки домашні — 400 грн/л

Сметана сепараторна — 220 грн/л

Сметана кувшинна — 130 грн/л

Сир жирний на підносі. Фото: Новини.LIVE



Базар "Черемушки" після новорічних свят працює у спокійному, але стабільному режимі. Ціни на основні продукти залишаються без різких змін, а покупці роблять зважені та помірні закупи. Найближчим часом можливе незначне подорожчання овочів, що потребують холодильного зберігання, однак загалом ситуація на ринку залишається прогнозованою.

Раніше ми писали, що подорожчало на Привозі в Одесі цієї зими. А також, про те скільки вартує борщовий набір на Новому базарі в Одесі.