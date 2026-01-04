Ціни на м’ясо на Привозі в Одесі після свят

М'ясний ряд на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі після свят м’ясні ряди працюють у звичному режимі та без різких змін у цінах. Вартість основних позицій тримається на рівні кінця року, хоча окремі набори все ж таки трохи подорожчали.

Журналісти Новини.LIVE побували на легендарному одеському Привозі, щоб дізнатися, як змінились ціни на м'ясні продукти.

Скільки коштує м'ясо в Одесі

За словами продавчині м’яса на Привозі Маї, більшість цін залишилися без змін. Биток зараз коштує близько 280 гривень за кілограм, лопатка — 200 гривень, задня частина — 220 гривень. Свиняча шия продається по 300 гривень, ребра — у межах 240-250 гривень за кілограм.

Що купують найчастіше

Окремо Мая звертає увагу на холодцеві набори. Саме вони дещо додали в ціні наприкінці тижня.

"Ціни в нас загалом не зросли. Трошки піднялися тільки холодцеві набори, ще в суботу це не так відчувалося, а в неділю вже було помітно", — розповідає продавчиня.

Гомілки зараз продають по 120-150 гривень за кілограм, копита — по 50 гривень за штуку. Водночас продавці зазначають, що попит залишається стриманим.

"Люди зараз купують по трохи, не запасаються. У багатьох ще немає світла, немає де зберігати м’ясо", — додає Маї.

На ринку кажуть, що ажіотажу немає, а покупці не роблять великих закупів.

Нагадаємо, ми повідомляли, які ціни на малосольну рибу на одеському Привозі, а також на солодощі після свят.