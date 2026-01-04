Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціни на Привозі — скільки коштує м'ясо у січні в Одесі

Ціни на Привозі — скільки коштує м'ясо у січні в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 15:15
Ціни на м’ясо на Привозі в Одесі після свят
М'ясний ряд на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі після свят м’ясні ряди працюють у звичному режимі та без різких змін у цінах. Вартість основних позицій тримається на рівні кінця року, хоча окремі набори все ж таки трохи подорожчали.

Журналісти Новини.LIVE побували на легендарному одеському Привозі, щоб дізнатися, як змінились ціни на м'ясні продукти. 

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує м'ясо в Одесі

За словами продавчині м’яса на Привозі Маї, більшість цін залишилися без змін. Биток зараз коштує близько 280 гривень за кілограм, лопатка — 200 гривень, задня частина — 220 гривень. Свиняча шия продається по 300 гривень, ребра — у межах 240-250 гривень за кілограм.

Що купують найчастіше

Окремо Мая звертає увагу на холодцеві набори. Саме вони дещо додали в ціні наприкінці тижня.

"Ціни в нас загалом не зросли. Трошки піднялися тільки холодцеві набори, ще в суботу це не так відчувалося, а в неділю вже було помітно", — розповідає продавчиня.

Гомілки зараз продають по 120-150 гривень за кілограм, копита — по 50 гривень за штуку. Водночас продавці зазначають, що попит залишається стриманим.

"Люди зараз купують по трохи, не запасаються. У багатьох ще немає світла, немає де зберігати м’ясо", — додає Маї.

На ринку кажуть, що ажіотажу немає, а покупці не роблять великих закупів.

Нагадаємо, ми повідомляли, які ціни на малосольну рибу на одеському Привозі, а також на солодощі після свят.

Одеса Одеська область м'ясо Новини Одеси ціни ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації