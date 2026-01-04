Видео
Главная Одесса Цены на Привозе — сколько стоит мясо в январе в Одессе

Цены на Привозе — сколько стоит мясо в январе в Одессе

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 15:15
Цены на мясо на Привозе в Одессе после праздников
Мясной ряд на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе после праздников мясные ряды работают в обычном режиме и без резких изменений в ценах. Стоимость основных позиций держится на уровне конца года, хотя отдельные наборы все же подорожали.

Журналисты Новини.LIVE побывали на легендарном одесском Привозе, чтобы узнать, как изменились цены на мясные продукты.

Читайте также:

Сколько стоит мясо в Одессе

По словам продавщицы мяса на Привозе Майи, большинство цен остались без изменений. Биток сейчас стоит около 280 гривен за килограмм, лопатка — 200 гривен, задняя часть — 220 гривен. Свиная шея продается по 300 гривен, ребра — в пределах 240-250 гривен за килограмм.

Что покупают чаще всего

Отдельно Майя обращает внимание на наборы для холодца. Именно они несколько прибавили в цене в конце недели.

"Цены у нас в целом не выросли. Немножко поднялись только наборы для холодца, еще в субботу это не так ощущалось, а в воскресенье уже было заметно", — рассказывает продавщица.

Голени сейчас продают по 120-150 гривен за килограмм, копыта — по 50 гривен за штуку. В то же время продавцы отмечают, что спрос остается сдержанным.

"Люди сейчас покупают по чуть-чуть, не запасаются. У многих еще нет света, негде хранить мясо", — добавляет Майя.

На рынке говорят, что ажиотажа нет, а покупатели не делают больших закупов.

Напомним, мы сообщали, какие цены на малосольную рыбу на одесском Привозе, а также на сладости после праздников.

Одесса Одесская область мясо Новости Одессы цены цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
