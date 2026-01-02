Цены на рыбу на "Привозе" в Одессе

Женщина покупает рыбу на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Одесский "Привоз" славится не только свежайшими продуктами, но и малосольной рыбой. Мало кто представляет свой стол без такого лакомства. Только здесь можно взять самую вкусную сельдь, кильку или скумбрию.

Журналисты Новини.LIVE узнали актуальные цены на малосольную рыбу на "Привозе" в Одессе.

Малосольная рыба на "привозе"

Рыбные ряды одесского "Привоза" привлекают покупателей не только разнообразием свежей рыбы, но и малосольной. Суда едут со всего города, чтобы взять угощение к столу. Наибольшим спросом пользуется скумбрия, сельдь и хек.

"Пока ничего не поднималось. Поднялось немножко в закупке, но мы не поднимали. Ждем людей, покупателей. Рождества мы не почувствовали, честно. Все думают на седьмое, а на Новый год понемногу скупались. Людей немного, но есть", — объясняет продавщица Надежда.

Продавщица Надежда за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Есть и любимая многими хамса. Ее берут как малосольную так и свежую, лучшие биточки получаются именно из нее. Одесситы знают, что это не только вкусно, но и быстро.

Цены на рыбу

Покупательная способность сегодня не такая, как была раньше. Причины объяснимы — проблемы с электричеством. Еще один важный фактор — рост стоимости. Еще год назад рыба была дешевле, но инфляция и проблемы с доставкой сыграли свою роль. Но как бы там ни было — спрос все равно есть и это главное.

Актуальные цены:

Сельдь — 100-120 грн за штуку

Скумбрия копченая — 600 грн/кг

Скумбрия малосольная — 320 грн/кг

Скумбрия мороженая — 320 грн/кг

Хамса — 250 грн/кг

Килька малосольная или свежая — 170 грн/кг

Хек — 200 грн/кг

Копченая скумбрия на "Привозе" Фото: Новини.LIVE

