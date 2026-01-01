Цены на сладости и орехи на Привозе в Одессе

Люди покупают конфеты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Привоз" торговля остается стабильной, без резких скачков спроса или цен. Покупатели выбирают продукты осторожно, учитывая условия хранения и возможные перебои с электроэнергией. В то же время интерес к сладостям и орехам традиционно растет.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" и узнали актуальные цены на сладости и орехи.

Сладости в новом году

На "Привозе" заметно большой спрос на сладости, орехи и сухофрукты. Их покупают к чаю, на праздничный стол или как небольшие подарки для близких. Продавцы говорят, что люди чаще выбирают символические покупки, а не большие запасы. Ассортимент широкий — от привычных украинских орехов до импортных сладостей.

"Цены, как были, так и остались. Что-то немного поднялось, но это не сезон. У нас, по большинству, все без изменений", — рассказывает продавец Федор.

продавец Федор на "Привозе". Фото: Новости.LIVE

Цены на сладости и орехи

В начале года стоимость сладостей и орехов на рынке остается относительно стабильной. Продавцы объясняют, что сезонного ажиотажа уже нет, поэтому резкого подорожания не наблюдают. Чаще всего покупают орехи, сухофрукты и восточные сладости. Цены зависят от страны происхождения и фасовки.

Орехи на сухофрукты на рынке. фото: Новости.LIVE

Актуальные цены на "Привозе":

Фисташка (США, Калифорния) — 600 грн/кг

Грецкий орех (Украина) — 300 грн/кг

Кешью жареный — 550 грн/кг

Орехи (упаковка 0,5 кг) — 250 грн

Турецкие сладости — 650 грн/кг

Дубайские конфеты с орехами — 1 200 грн/кг

Манго сушеное без сахара — 180-200 грн/пачка

Сладости на прилавке, фото: Новости.LIVE

