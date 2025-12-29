Цены на овощи на Новом базаре в Одессе в период праздников

Люди выбирают овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

Овощные ряды на Новом базаре в Одессе в период праздников работают спокойно. Продавцы говорят о стабильных ценах и умеренном спросе. Покупатели пока не спешат и берут самое необходимое. Активизацию торговли ожидают в ближайшие дни.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Ажиотаж на рынке

В будние дни на Новом базаре заметно меньше людей, чем обычно на праздники. Торговля идет медленно, но продавцы настроены сдержанно оптимистично. По их словам, большинство покупателей выбирает борщевой набор и базовые овощи, откладывая более дорогие покупки. Сезонные и импортные позиции уже немного прибавили в цене, но в целом ситуация остается стабильной.

"Пока еще цены такие, как были — держатся. Надеемся, что так и останется", — рассказала продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина на базаре. Фото: Новости.LIVE

Сколько стоят овощи

Цены на Новом базаре зависят от происхождения и сезонности продукции. Самыми доступными остаются овощи борщевого набора. Дороже импортные позиции и тепличные овощи, однако резких скачков продавцы не фиксируют.

Овощи на прилавке Фото: Новости.LIVE

Актуальные цены на овощи:

Помидоры — 130-450 грн/кг

Перец домашний — 130-150 грн/кг

Кабачок домашний — 120 грн/кг

Кабачок импортный — 150 грн/кг

Цветная капуста — 60 грн/кг

Брокколи — 100-120 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Баклажан (Испания) — 250 грн/кг

Капуста обыкновенная — 20 грн/кг

Капуста для голубцов — 30 грн/кг

Капуста молодая — 40 грн/кг

Лук и сельдерей на рынке Фото: Новости.LIVE

