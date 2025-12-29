Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сколько стоят овощи на праздники — цены на одесском рынке

Сколько стоят овощи на праздники — цены на одесском рынке

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 18:32
Цены на овощи на Новом базаре в Одессе в период праздников
Люди выбирают овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

Овощные ряды на Новом базаре в Одессе в период праздников работают спокойно. Продавцы говорят о стабильных ценах и умеренном спросе. Покупатели пока не спешат и берут самое необходимое. Активизацию торговли ожидают в ближайшие дни.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Реклама
Читайте также:

Ажиотаж на рынке

В будние дни на Новом базаре заметно меньше людей, чем обычно на праздники. Торговля идет медленно, но продавцы настроены сдержанно оптимистично. По их словам, большинство покупателей выбирает борщевой набор и базовые овощи, откладывая более дорогие покупки. Сезонные и импортные позиции уже немного прибавили в цене, но в целом ситуация остается стабильной.

"Пока еще цены такие, как были — держатся. Надеемся, что так и останется", — рассказала продавщица Екатерина.

Ціни на овочі в Одесі
Продавщица Екатерина на базаре. Фото: Новости.LIVE

Сколько стоят овощи

Цены на Новом базаре зависят от происхождения и сезонности продукции. Самыми доступными остаются овощи борщевого набора. Дороже импортные позиции и тепличные овощи, однако резких скачков продавцы не фиксируют.

Ціни на овочі в Одесі
Овощи на прилавке Фото: Новости.LIVE

Актуальные цены на овощи:

  • Помидоры — 130-450 грн/кг
  • Перец домашний — 130-150 грн/кг
  • Кабачок домашний — 120 грн/кг
  • Кабачок импортный — 150 грн/кг
  • Цветная капуста — 60 грн/кг
  • Брокколи — 100-120 грн/кг
  • Морковь — 25 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Баклажан (Испания) — 250 грн/кг
  • Капуста обыкновенная — 20 грн/кг
  • Капуста для голубцов — 30 грн/кг
  • Капуста молодая — 40 грн/кг
Ціни на овочі в Одесі
Лук и сельдерей на рынке Фото: Новости.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, когда подорожают мясные товары на базарах в Одессе. Также мы писали о том, сколько сейчас стоит молочка на одесском рынке.

Одесса рынок овощи Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации