Цены на овощи на Новом базаре в Одессе в период праздников

Сколько стоят овощи на праздники — цены на одесском рынке
Овощные ряды на Новом базаре в Одессе в период праздников работают спокойно. Продавцы говорят о стабильных ценах и умеренном спросе. Покупатели пока не спешат и берут самое необходимое. Активизацию торговли ожидают в ближайшие дни.
Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.
Ажиотаж на рынке
В будние дни на Новом базаре заметно меньше людей, чем обычно на праздники. Торговля идет медленно, но продавцы настроены сдержанно оптимистично. По их словам, большинство покупателей выбирает борщевой набор и базовые овощи, откладывая более дорогие покупки. Сезонные и импортные позиции уже немного прибавили в цене, но в целом ситуация остается стабильной.
"Пока еще цены такие, как были — держатся. Надеемся, что так и останется", — рассказала продавщица Екатерина.
Сколько стоят овощи
Цены на Новом базаре зависят от происхождения и сезонности продукции. Самыми доступными остаются овощи борщевого набора. Дороже импортные позиции и тепличные овощи, однако резких скачков продавцы не фиксируют.
Актуальные цены на овощи:
- Помидоры — 130-450 грн/кг
- Перец домашний — 130-150 грн/кг
- Кабачок домашний — 120 грн/кг
- Кабачок импортный — 150 грн/кг
- Цветная капуста — 60 грн/кг
- Брокколи — 100-120 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Картофель — 25 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Свекла — 25 грн/кг
- Баклажан (Испания) — 250 грн/кг
- Капуста обыкновенная — 20 грн/кг
- Капуста для голубцов — 30 грн/кг
- Капуста молодая — 40 грн/кг
