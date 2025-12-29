Ціни на овочі на Новому базарі в Одесі в період свят

Люди обирають овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Овочеві ряди на Новому базарі в Одесі в період свят працюють спокійно. Продавці говорять про стабільні ціни та помірний попит. Покупці поки що не поспішають і беруть найнеобхідніше. Активізацію торгівлі очікують у найближчі дні.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Ажіотаж на ринку

У будні дні на Новому базарі помітно менше людей, ніж зазвичай на свята. Торгівля йде повільно, але продавці налаштовані стримано оптимістично. За їхніми словами, більшість покупців обирає борщовий набір і базові овочі, відкладаючи дорожчі покупки. Сезонні та імпортні позиції вже трохи додали в ціні, але загалом ситуація залишається стабільною.

"Поки ще ціни такі, як були — тримаються. Сподіваємося, що так і залишиться", — розповіла продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина на базарі. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують овочі

Ціни на Новому базарі залежать від походження та сезонності продукції. Найдоступнішими залишаються овочі борщового набору. Дорожчими є імпортні позиції та тепличні овочі, однак різких стрибків продавці не фіксують.

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на овочі:

Помідори — 130–450 грн/кг

Перець домашній — 130–150 грн/кг

Кабачок домашній — 120 грн/кг

Кабачок імпортний — 150 грн/кг

Цвітна капуста — 60 грн/кг

Броколі — 100–120 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Баклажан (Іспанія) — 250 грн/кг

Капуста звичайна — 20 грн/кг

Капуста для голубців — 30 грн/кг

Капуста молода — 40 грн/кг

Цибуля та селера на ринку. Фото: Новини.LIVE

