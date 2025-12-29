Ціни на овочі на Новому базарі в Одесі в період свят

Скільки коштують овочі на свята — ціни на одеському ринку
Овочеві ряди на Новому базарі в Одесі в період свят працюють спокійно. Продавці говорять про стабільні ціни та помірний попит. Покупці поки що не поспішають і беруть найнеобхідніше. Активізацію торгівлі очікують у найближчі дні.
Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.
Ажіотаж на ринку
У будні дні на Новому базарі помітно менше людей, ніж зазвичай на свята. Торгівля йде повільно, але продавці налаштовані стримано оптимістично. За їхніми словами, більшість покупців обирає борщовий набір і базові овочі, відкладаючи дорожчі покупки. Сезонні та імпортні позиції вже трохи додали в ціні, але загалом ситуація залишається стабільною.
"Поки ще ціни такі, як були — тримаються. Сподіваємося, що так і залишиться", — розповіла продавчиня Катерина.
Скільки коштують овочі
Ціни на Новому базарі залежать від походження та сезонності продукції. Найдоступнішими залишаються овочі борщового набору. Дорожчими є імпортні позиції та тепличні овочі, однак різких стрибків продавці не фіксують.
Актуальні ціни на овочі:
- Помідори — 130–450 грн/кг
- Перець домашній — 130–150 грн/кг
- Кабачок домашній — 120 грн/кг
- Кабачок імпортний — 150 грн/кг
- Цвітна капуста — 60 грн/кг
- Броколі — 100–120 грн/кг
- Морква — 25 грн/кг
- Картопля — 25 грн/кг
- Цибуля — 25 грн/кг
- Буряк — 25 грн/кг
- Баклажан (Іспанія) — 250 грн/кг
- Капуста звичайна — 20 грн/кг
- Капуста для голубців — 30 грн/кг
- Капуста молода — 40 грн/кг
