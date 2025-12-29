Відео
Головна Одеса Скільки коштують овочі на свята — ціни на одеському ринку

Скільки коштують овочі на свята — ціни на одеському ринку

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 18:32
Ціни на овочі на Новому базарі в Одесі в період свят
Люди обирають овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Овочеві ряди на Новому базарі в Одесі в період свят працюють спокійно. Продавці говорять про стабільні ціни та помірний попит. Покупці поки що не поспішають і беруть найнеобхідніше. Активізацію торгівлі очікують у найближчі дні.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Читайте також:

Ажіотаж на ринку

У будні дні на Новому базарі помітно менше людей, ніж зазвичай на свята. Торгівля йде повільно, але продавці налаштовані стримано оптимістично. За їхніми словами, більшість покупців обирає борщовий набір і базові овочі, відкладаючи дорожчі покупки. Сезонні та імпортні позиції вже трохи додали в ціні, але загалом ситуація залишається стабільною.

"Поки ще ціни такі, як були  — тримаються. Сподіваємося, що так і залишиться", — розповіла продавчиня Катерина.

Ціни на овочі в Одесі
Продавчиня Катерина на базарі. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують овочі

Ціни на Новому базарі залежать від походження та сезонності продукції. Найдоступнішими залишаються овочі борщового набору. Дорожчими є імпортні позиції та тепличні овочі, однак різких стрибків продавці не фіксують.

Ціни на овочі в Одесі
Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на овочі:

  • Помідори — 130–450 грн/кг
  • Перець домашній — 130–150 грн/кг
  • Кабачок домашній — 120 грн/кг
  • Кабачок імпортний — 150 грн/кг
  • Цвітна капуста — 60 грн/кг
  • Броколі — 100–120 грн/кг 
  • Морква — 25 грн/кг
  • Картопля — 25 грн/кг 
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Буряк — 25 грн/кг
  • Баклажан (Іспанія) — 250 грн/кг
  • Капуста звичайна — 20 грн/кг
  • Капуста для голубців — 30 грн/кг
  • Капуста молода — 40 грн/кг
Ціни на овочі в Одесі
Цибуля та селера на ринку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли здорожчають м'ясні товари на базарах в Одесі. Також ми писали про те, скільки зараз коштує молочка на одеському ринку.

Одеса ринок овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
