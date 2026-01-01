Ціни на солодощі та горіхи на Привозі в Одесі

Люди купують цукерки на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку "Привоз" торгівля залишається стабільною, без різких стрибків попиту чи цін. Покупці обирають продукти обережно, зважаючи на умови зберігання та можливі перебої з електроенергією. Водночас інтерес до солодощів і горіхів традиційно зростає.

Журналісти Новини.LIVE завітали на "Привоз" та дізналися актуальні ціни на солодощі та горіхи.

Солодощі у новому році

На "Привозі" помітно великий попит на солодощі, горіхи та сухофрукти. Їх купують до чаю, на святковий стіл або як невеликі подарунки для близьких. Продавці кажуть, що люди частіше обирають символічні покупки, а не великі запаси. Асортимент широкий — від звичних українських горіхів до імпортних солодощів.

"Ціни, як були, так і залишилися. Щось трохи піднялося, але це не сезон. У нас, по більшості, все без змін", — розповідає продавець Федір.

продавець Федір на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Ціни на солодощі та горіхи

На початку року вартість солодощів і горіхів на ринку залишається відносно стабільною. Продавці пояснюють, що сезонного ажіотажу вже немає, тому різкого подорожчання не спостерігають. Найчастіше купують горіхи, сухофрукти та східні солодощі. Ціни залежать від країни походження та фасування.

Горіхи на сухофрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на "Привозі":

Фісташка (США, Каліфорнія) — 600 грн/кг

Волоський горіх (Україна) — 300 грн/кг

Кеш’ю смажений — 550 грн/кг

Горіхи (упаковка 0,5 кг) — 250 грн

Турецькі солодощі — 650 грн/кг

Дубайські цукерки з горіхами — 1 200 грн/кг

Манго сушене без цукру — 180–200 грн/пачка

Солодощі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують яйця у супермаркетах у новому році. Також ми писали про те, скільки коштують овочі на Новому базарі в Одесі.