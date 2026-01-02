Відео
Малосольна риба на одеському Привозі — як змінилися ціни

Малосольна риба на одеському Привозі — як змінилися ціни

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 18:32
Ціни на рибу на "Привозі" в Одесі
Жінка купує рибу на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Одеський "Привоз" славиться не лише найсвіжішими продуктами, а й малосольною рибою. Мало хто уявляє свій стіл без таких ласощів. Тільки тут можна взяти найсмачніший оселедець, кільку або скумбрію.

Журналісти Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на малосольну рибу на "Привозі" в Одесі.

Читайте також:

Малосольна риба на "привозі"

Рибні ряди одеського "Привозу" приваблюють покупців не лише різноманітністю свіжої риби, а й малосольною. Судна їдуть із усього міста, щоб узяти частування до столу. Найбільшим попитом користується скумбрія, оселедець та хек.

"Поки що нічого не піднімалося. Піднялося трошки в закупці, але ми не піднімали. Чекаємо людей, покупців. Різдва ми не відчули, чесно. Всі думають на сьоме, а на Новий рік потрошки скуплялися. Людей небагато, але трохи є", — пояснює продавчиня Надія.

Ціни на рибу на "Привозі" в Одесі
Продавчиня Надія за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Є і улюблена багатьма хамса. Її беруть як малосольну так і свіжу, найкращі биточки виходять саме з неї. Одесити знають, що це не тільки смачно, а й швидко.

Ціни на рибу

Купівельна спроможність сьогодні не така, як була раніше. Причини можна пояснити — проблеми з електрикою. Ще один важливий фактор — зростання вартості. Ще рік тому риба була дешевшою, але інфляція та проблеми з доставкою відіграли свою роль. Але як би там не було — попиту все одно є і це головне.

Актуальні ціни:

  • Оселедець — 100–120 грн за штуку
  • Скумбрія копчена — 600 грн/кг
  • Скумбрія малосольна — 320 грн/кг
  • Скумбрія морожена — 320 грн/кг
  •  Хамса — 250 грн/кг
  • Кілька малосольна або свіжа — 170 грн/кг
  • Хек — 200 грн/кг
Ціни на рибу на "Привозі" в Одесі
Копчена скумбрія на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують солодощі на "Привозі" у новому році. Також ми писали, ціни на яйця в супермаркетах.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси ціни риба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
