Главная Одесса Цена икры в Одессе — за сколько продают деликатес на Привозе

Цена икры в Одессе — за сколько продают деликатес на Привозе

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 15:30
Цены на икру в Одессе - что говорят продавцы
Женщина покупает икру на Привозе. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе сейчас без ажиотажа, покупателей немного. Цены на рыбу и икру на прилавках остаются на привычном уровне без резких изменений.

Журналисты Новини.LIVE побывали на легендарном Одесском Привозе, чтобы узнать изменились ли цены на рыбные продукты.

Читайте также:

Цены на рыбу и икру в Одессе

Продавщица рыбы Светлана Базаренко рассказывает, что основные позиции продают по тем же ценам, что и раньше. По ее словам, красная икра как стоила 800 гривен за 100 граммов, так и продается сейчас.

"Цена у нас не поднялась ни на что. Даже с тем, что это Новый год, все осталось так, как было", — говорит Светлана Базаренко.

По ее словам, в продаже есть икра горбуши, кеты и щучья икра. Горбуша пока остается самой популярной, ведь ее покупают чаще других видов. Стоимость щучьей икры составляет 450 гривен за 100 граммов, а дунайскую малосольную рыбу продают по 550 гривен за баночку.

Что чаще всего покупают одесситы

Светлана отмечает, что покупатели сейчас берут небольшие порции. Чаще всего покупают красную рыбу, рулеты и готовые нарезки, без ажиотажа, который был несколько лет назад.

"Мы стараемся держать цену, чтобы люди были довольны. Берут кусочек рыбки, немного рулета, и так собирают праздничный стол", — добавляет продавщица.

По словам Светланы людей на рынке меньше, чем раньше, но спрос на рыбу все же остается стабильным. Продавцы надеются, что покупатели и в дальнейшем будут выбирать качественный продукт без переплат.

Напомним, как изменились цены на малосольную рыбу на одесском Привозе. Также мы писали, какие цены в новом году на сладости в Одессе.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены красная икра
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
