Головна Одеса Ціна ікри в Одесі — за скільки продають делікатес на Привозі

Ціна ікри в Одесі — за скільки продають делікатес на Привозі

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 15:30
Ціни на ікру в Одесі — що кажуть продавці
Жінка купляє ікру на Привозі. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі нині без ажіотажу, покупців небагато. Ціни на рибу та ікру на прилавках залишаються на звичному рівні без різких змін.

Журналісти Новини.LIVE побували на легендарному Одеському Привозі, щоб дізнатися чи змінились ціни на рибні продукти. 

Ціни на рибу та ікру в Одесі

Продавчиня риби Світлана Базаренко розповідає, що основні позиції продають за тими ж цінами, що й раніше. За її словами, червона ікра як коштувала 800 гривень за 100 грамів, так і продається зараз.

"Ціна в нас не піднялась ні на що. Навіть з тим, що це Новий рік, усе залишилось так, як було", — каже Світлана Базаренко.

За її словами, у продажу є ікра горбуші, кети та щуча ікра. Горбуша наразі залишається найпопулярнішою, адже її купують частіше за інші види. Вартість щучої ікри становить 450 гривень за 100 грамів, а дунайську малосольну рибу продають по 550 гривень за баночку.

Що найчастіше купляють одесити

Світлана зазначає, що покупці нині беруть невеликі порції. Найчастіше купують червону рибу, рулети та готові нарізки, без ажіотажу, який був кілька років тому.

"Ми стараємося тримати ціну, щоб люди були задоволені. Беруть шматочок рибки, трохи рулету, і так збирають святковий стіл", — додає продавчиня.

За словами Світлани людей на ринку менше, ніж раніше, але попит на рибу все ж залишається стабільним. Продавці сподіваються, що покупці й надалі обиратимуть якісний продукт без переплат.

Нагадаємо, як змінилися ціни на малосольну рибу на одеському Привозі. Також ми писали, які ціни у новому році на солодощі в Одесі.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
