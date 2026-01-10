Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Молочні продукти на ринку в Одесі — що купують і скільки коштує

Молочні продукти на ринку в Одесі — що купують і скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:57
Ціни на молочні продукти в Одесі на ринку Черемушки
Продавчиня молочної продукції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після свят на одеському ринку "Черемушки" не стало порожньо. Люди й далі приходять по сир, сметану та масло: беруть небагато, але регулярно.

Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на молочні продукти.

Реклама
Читайте також:

Що купують одесити на ринку

Молочна продукція залишається популярною навіть у спокійний післясвятковий період. На базарі "Черемушки" в Одесі покупці найчастіше обирають сир, сметану та яйця. Продавчиня Тетяна каже, що великих закупівель зараз майже немає, але потік людей стабільний.

"Люди є: прийшли, купили й пішли. Ніхто не скасовував базар, ніхто не скасовував їсти. Зараз беруть потроху — взяли й пішли. Але люди є, базар працює, всіх чекаємо до четвертої вечора", — розповіла вона.

Ціни на молочну продукцію залежать від жирності та виду товару. Найдешевший сир коштує від 110 гривень за кілограм, а вершкове масло — 550 гривень. Домашні вершки та сметана продаються літрами.

Актуальні ціни на молочку на ринку "Черемушки"

  • Сир жирний — 230 грн/кг
  • Сир середньої жирності — 140 грн/кг
  • Сир нежирний — 110 грн/кг
  • Вершкове масло — 550 грн/кг
  • Сулугуні — 280–300 грн/кг
  • Бринза овеча — 350 грн/кг
  • Моцарела — 300 грн/кг
  • Фета — 220 грн/кг
  • Вершки домашні — 400 грн/л
  • Сметана сепараторна — 220 грн/л
  • Сметана кувшинна — 130 грн/л

Нагадаємо, бюджетні яйця можуть повернутися в супермаркети. Також ми писали, як змінилися ціни в Одесі на овочі.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси молочні продукти ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації