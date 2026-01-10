Ціни на молочні продукти в Одесі на ринку Черемушки

Продавчиня молочної продукції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після свят на одеському ринку "Черемушки" не стало порожньо. Люди й далі приходять по сир, сметану та масло: беруть небагато, але регулярно.

Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на молочні продукти.

Що купують одесити на ринку

Молочна продукція залишається популярною навіть у спокійний післясвятковий період. На базарі "Черемушки" в Одесі покупці найчастіше обирають сир, сметану та яйця. Продавчиня Тетяна каже, що великих закупівель зараз майже немає, але потік людей стабільний.

"Люди є: прийшли, купили й пішли. Ніхто не скасовував базар, ніхто не скасовував їсти. Зараз беруть потроху — взяли й пішли. Але люди є, базар працює, всіх чекаємо до четвертої вечора", — розповіла вона.

Ціни на молочну продукцію залежать від жирності та виду товару. Найдешевший сир коштує від 110 гривень за кілограм, а вершкове масло — 550 гривень. Домашні вершки та сметана продаються літрами.

Актуальні ціни на молочку на ринку "Черемушки"

Сир жирний — 230 грн/кг

Сир середньої жирності — 140 грн/кг

Сир нежирний — 110 грн/кг

Вершкове масло — 550 грн/кг

Сулугуні — 280–300 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Моцарела — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Вершки домашні — 400 грн/л

Сметана сепараторна — 220 грн/л

Сметана кувшинна — 130 грн/л

Нагадаємо, бюджетні яйця можуть повернутися в супермаркети.