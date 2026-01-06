Відео
Головна Одеса Вартість борщового набору — як змінилися ціни в Одесі

Вартість борщового набору — як змінилися ціни в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 18:33
Ціни на овочі на Привозі в Одесі
Люди купують овочі на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

На одеському "Привозі" стабільна торгівля овочами. Покупці приходять регулярно, але без ажіотажу. Продавці кажуть, що ціни не змінюються, а асортимент залишається повним. Найбільший попит — на борщовий набір.

Журналісти Новини.LIVE завітали на "Привоз" в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Читайте також:

Торгівля без ажіотажу

На прилавках Привозу нині є всі основні овочі. Люди купують у звичному режимі — беруть потроху, без великих закупівель. Продавці зазначають, що попит є, але він спокійний і рівний. Найчастіше питають про якість та свіжість товару.

"Ціна не змінюється, яка була ціна, така і залишилась. Так що заходьте до нас", — розповіла продавчиня Оксана.

Ціни на овочі на Привозі
Продавчиня Оксана про ціну на овочі. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують овочі

За словами продавців, подорожчання на основні позиції поки не відбулося. На прилавках є кілька сортів картоплі, а борщовий набір тримає стабільну ціну. Покупці зазвичай беруть овочі на кілька днів.

Ціни на овочі на Привозі
Капуста на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі на Привозі:

  • Картопля — 30 грн/кг
  • Капуста — 30 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Морква — 25 грн/кг
  • Буряк — 25 грн/кг
  • Перець червоний — 65 грн/кг
  • Баклажани — 40 грн/кг
  • Огірки — 65 грн/кг
  • Помідори — 40 грн/кг

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують фрукти на "Привозі" у новому році. А також ми писали про те, скільки доведеться заплатити за м'ясо на ринку в Одесі.

Одеса ринок овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
