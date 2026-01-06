Ціни на овочі на Привозі в Одесі

Вартість борщового набору — як змінилися ціни в Одесі
На одеському "Привозі" стабільна торгівля овочами. Покупці приходять регулярно, але без ажіотажу. Продавці кажуть, що ціни не змінюються, а асортимент залишається повним. Найбільший попит — на борщовий набір.
Журналісти Новини.LIVE завітали на "Привоз" в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.
Торгівля без ажіотажу
На прилавках Привозу нині є всі основні овочі. Люди купують у звичному режимі — беруть потроху, без великих закупівель. Продавці зазначають, що попит є, але він спокійний і рівний. Найчастіше питають про якість та свіжість товару.
"Ціна не змінюється, яка була ціна, така і залишилась. Так що заходьте до нас", — розповіла продавчиня Оксана.
Скільки коштують овочі
За словами продавців, подорожчання на основні позиції поки не відбулося. На прилавках є кілька сортів картоплі, а борщовий набір тримає стабільну ціну. Покупці зазвичай беруть овочі на кілька днів.
Ціни на овочі на Привозі:
- Картопля — 30 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Цибуля — 25 грн/кг
- Морква — 25 грн/кг
- Буряк — 25 грн/кг
- Перець червоний — 65 грн/кг
- Баклажани — 40 грн/кг
- Огірки — 65 грн/кг
- Помідори — 40 грн/кг
