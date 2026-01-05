Відео
Головна Одеса Фрукти на одеському ринку — як змінилися ціни у новому році

Фрукти на одеському ринку — як змінилися ціни у новому році

Дата публікації: 5 січня 2026 18:16
Ціни на фрукти на Привозі в Одесі на початку року
Прилавок з фруктами на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

На початку нового року фруктові ряди "Привозу" виглядають насичено та різноманітно. Найбільший попит тримають мандарини, яблука та груші. Продавці кажуть, що частина фруктів навіть трохи подешевшала.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському "Привозі" та дізнатися актуальні ціни на фрукти.

Читайте також:

Фруктовий вибір

На Привозі нині переважають цитрусові та сезонні фрукти. Основний попит тримається на мандаринах і яблуках, які активно завозять з різних регіонів. Груші покупці беруть трохи рідше, але вони привертають увагу виглядом і якістю.

"Мандарин трошки подешевішив, яблука теж — дуже багато заїхало. Семірінки мало, але ціна нормальна. Перед святами людей було більше, зараз спокійніше. Фрукти не морожені, ми все прикриваємо", — розповіла продавчиня Оксана.

Ціни на фрукти на "Привозі в Одесі"
Продавчиня Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Після новорічних свят ціни на фрукти на Привозі суттєво не змінилися. Частина позицій навіть стала трохи доступнішою через збільшення постачання. Продавці кажуть, що наразі торгівля йде рівно, без різких коливань, а покупці частіше обирають базові фрукти для щоденного споживання.

Ціни на фрукти на "Привозі в Одесі"
Груші на базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни:

  • Мандарини — 100 грн/кг
  • Мандарини (великий сорт) — 120 грн/кг
  • Яблука — 30–40 грн/кг
  • Яблука зелені — 40–50 грн/кг
  • Груша — 80 грн/кг
  • Груша "Бера" — 100 грн/кг
  • Лимони — 140 грн/кг
  • Гранати (Азербайджан) — 180 грн/кг

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує м'ясо на "Привозі" в Одесі. Також ми писали, скільки треба віддати за делікатесну ікру в Одесі.

Одеса фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
