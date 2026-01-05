Видео
Видео

Фрукты на одесском рынке — как изменились цены в новом году

Фрукты на одесском рынке — как изменились цены в новом году

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 18:16
Цены на фрукты на Привозе в Одессе в начале года на фрукты на Привозе
Прилавок с фруктами на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В начале нового года фруктовые ряды "Привоза" выглядят насыщенно и разнообразно. Наибольшим спросом пользуются мандарины, яблоки и груши. Продавцы говорят, что часть фруктов даже немного подешевела.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском "Привозе" и узнали актуальные цены на фрукты.

Читайте также:

Фруктовый выбор

На Привозе сейчас преобладают цитрусовые и сезонные фрукты. Основной спрос держится на мандаринах и яблоках, которые активно завозят из разных регионов. Груши покупатели берут чуть реже, но они привлекают внимание видом и качеством.

"Мандарин немножко подешевел, яблоки тоже — очень много заехало. Семиринки мало, но цена нормальная. Перед праздниками людей было больше, сейчас спокойнее. Фрукты не мороженые, мы все прикрываем", — рассказала продавец Оксана.

Ціни на фрукти на "Привозі в Одесі"
Продавщица Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

После новогодних праздников цены на фрукты на Привозе существенно не изменились. Часть позиций даже стала немного доступнее из-за увеличения поставок. Продавцы говорят, что сейчас торговля идет ровно, без резких колебаний, а покупатели чаще выбирают базовые фрукты для ежедневного потребления.

Ціни на фрукти на "Привозі в Одесі"
Груши на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены:

  • Мандарины — 100 грн/кг
  • Мандарины (большой сорт) — 120 грн/кг
  • Яблоки — 30-40 грн/кг
  • Яблоки зеленые — 40-50 грн/кг
  • Груша — 80 грн/кг
  • Груша "Бера" — 100 грн/кг
  • Лимоны — 140 грн/кг
  • Гранаты (Азербайджан) — 180 грн/кг

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит мясо на "Привозе" в Одессе. Также мы писали, сколько надо отдать за деликатесную икру в Одессе.

Одесса фрукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
