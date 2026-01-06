Цены на овощи на Привозе в Одессе на Привозе

Люди покупают овощи на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" стабильная торговля овощами. Покупатели приходят регулярно, но без ажиотажа. Продавцы говорят, что цены не меняются, а ассортимент остается полным. Наибольший спрос — на борщевой набор.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Торговля без ажиотажа

На прилавках Привоза сейчас есть все основные овощи. Люди покупают в обычном режиме — берут понемногу, без больших закупок. Продавцы отмечают, что спрос есть, но он спокойный и ровный. Чаще всего спрашивают о качестве и свежести товара.

"Цена не меняется, какая была цена, такая и осталась. Так что заходите к нам", — рассказала продавец Оксана.

Продавщица Оксана о цене на овощи. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят овощи

По словам продавцов, подорожание на основные позиции пока не произошло. На прилавках есть несколько сортов картофеля, а борщевой набор держит стабильную цену. Покупатели обычно берут овощи на несколько дней.

Капуста на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи на Привозе:

Картофель — 30 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Перец красный — 65 грн/кг

Баклажаны — 40 грн/кг

Огурцы — 65 грн/кг

Помидоры — 40 грн/кг

