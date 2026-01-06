Цены на овощи на Привозе в Одессе на Привозе

Стоимость борщевого набора — как изменились цены в Одессе
На одесском "Привозе" стабильная торговля овощами. Покупатели приходят регулярно, но без ажиотажа. Продавцы говорят, что цены не меняются, а ассортимент остается полным. Наибольший спрос — на борщевой набор.
Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.
Торговля без ажиотажа
На прилавках Привоза сейчас есть все основные овощи. Люди покупают в обычном режиме — берут понемногу, без больших закупок. Продавцы отмечают, что спрос есть, но он спокойный и ровный. Чаще всего спрашивают о качестве и свежести товара.
"Цена не меняется, какая была цена, такая и осталась. Так что заходите к нам", — рассказала продавец Оксана.
Сколько стоят овощи
По словам продавцов, подорожание на основные позиции пока не произошло. На прилавках есть несколько сортов картофеля, а борщевой набор держит стабильную цену. Покупатели обычно берут овощи на несколько дней.
Цены на овощи на Привозе:
- Картофель — 30 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Морковь — 25 грн/кг
- Свекла — 25 грн/кг
- Перец красный — 65 грн/кг
- Баклажаны — 40 грн/кг
- Огурцы — 65 грн/кг
- Помидоры — 40 грн/кг
Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят фрукты на "Привозе" в новом году. А также мы писали о том, сколько придется заплатить за мясо на рынке в Одессе.
