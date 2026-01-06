Видео
Україна
Главная Одесса Стоимость борщевого набора — как изменились цены в Одессе

Стоимость борщевого набора — как изменились цены в Одессе

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 18:33
Цены на овощи на Привозе в Одессе на Привозе
Люди покупают овощи на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" стабильная торговля овощами. Покупатели приходят регулярно, но без ажиотажа. Продавцы говорят, что цены не меняются, а ассортимент остается полным. Наибольший спрос — на борщевой набор.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Читайте также:

Торговля без ажиотажа

На прилавках Привоза сейчас есть все основные овощи. Люди покупают в обычном режиме — берут понемногу, без больших закупок. Продавцы отмечают, что спрос есть, но он спокойный и ровный. Чаще всего спрашивают о качестве и свежести товара.

"Цена не меняется, какая была цена, такая и осталась. Так что заходите к нам", — рассказала продавец Оксана.

Ціни на овочі на Привозі
Продавщица Оксана о цене на овощи. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят овощи

По словам продавцов, подорожание на основные позиции пока не произошло. На прилавках есть несколько сортов картофеля, а борщевой набор держит стабильную цену. Покупатели обычно берут овощи на несколько дней.

Ціни на овочі на Привозі
Капуста на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи на Привозе:

  • Картофель — 30 грн/кг
  • Капуста — 30 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Морковь — 25 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Перец красный — 65 грн/кг
  • Баклажаны — 40 грн/кг
  • Огурцы — 65 грн/кг
  • Помидоры — 40 грн/кг

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят фрукты на "Привозе" в новом году. А также мы писали о том, сколько придется заплатить за мясо на рынке в Одессе.

Одесса рынок овощи Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
