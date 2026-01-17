Ціни на ринку в Одесі після свят — як змінилися і що подорожчало

Люди обирають м'ясо на базарі. Фото: Новини.LIVE

Узимку продавці змушені підлаштовуватися під температуру, адже відкриті прилавки призводять до того, що товар може замерзнути. Частина торговців працює тільки в ті дні, коли немає сильного мінуса. Усе це безпосередньо впливає на асортимент і кількість покупців. Свої корективи вносить і блекаут, продукти швидко псуються, тому доводиться чи не щодня поповнювати запаси. Проте навіть за таких умов ринок не завмирає: люди приходять по найнеобхідніше.

Журналісти Новини.LIVE особисто дізнавалися, про те, як зараз йде торгівля і на що є попит в одеситів.

Реклама

Читайте також:

Овочі на Київському базарі

Взимку головне — не втратити товар через холод і перебої зі світлом. Частину продукції доводиться тримати в тепліших умовах або ж взагалі не викладати на прилавок. Тому в морозні дні асортимент скорочується. Але щойно температура дозволяє, продавці повертаються на свої місця. Люди вже знають цей ритм і підлаштовуються під нього. Ті, хто приходить на ринок, зазвичай купують швидко і тільки найпотрібніше.

"Відкриваємося, коли сонечко нам світить. Зараз нульова температура, для нас це нічого страшного. І так кожен рік: коли мінус, ми не відкриваємося. Коли більш-менш трохи тепло, ми вже працюємо", — каже продавець Сергій.

Продавець Сергій про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молода — 40 грн/кг

Капуста "світла" — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огірок — 120 грн/кг

Помідор "гілочка" — 140 грн/кг

Помідори чері — 140 грн/кг

Ціна на вітчизняні овочі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Фруктові ряди зараз виглядають яскравіше за овочеві: багато імпорту, цитрусових та яблук нового врожаю. Продавці кажуть, що українські яблука залишилися на внутрішньому ринку через зміну логістики та експорту. Тож тепер ними активно торгують і в Одесі. Покупці звертають увагу не лише на ціну, а й на смак та якість. У зимовий період люди обирають ті фрукти, які можуть довше лежати. Тому яблука, гранати та мандарини мають стабільний попит.

"Яблучка "Голден" — 50, "Фуджі" і "Гала" — по 60. Яблука наші, українські, які мали йти на експорт, вони залишились тут і будуть радувати вас своїми смаковими якостями. Ціни приємні. Все дуже смачне. Приходьте, ми відчинені", — розповідає продавчиня Діна.

Продавчиня Діна про фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Гранат Сирія — 200 грн/кг

Гранат Туреччина — 180 грн/кг

Мандарини ПАР — 150 грн/кг

Мандарини Туреччина — 120 грн/кг

Мандарини Іспанія — 170 грн/кг

Апельсини — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Ківі gold — 430 грн/кг

Яблука "Голден" — 50 грн/кг

Яблука "Фуджі" — 60 грн/кг

Яблука "Гала" — 60 грн/кг

Вартість Ізраїльського апельсина. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на Київському базарі

М’ясний ряд залишається одним із найдорожчих сегментів ринку. Продавці визнають: дешевше не стало, але й різкого стрибка цін поки що немає. Усе залежить від вартості живої ваги та витрат на утримання господарств. Покупці поводяться обережно — беруть невеликі шматки. Запасатися м’ясом люди не поспішають. На це впливають і перебої зі світлом, і загальна економія.

"Зараз ціна на свинину стоїть. Не дешево, звичайно. Жива вага — 120 гривень. Трошки й кусається. Фермерське м'ясо трохи дешевше. У нас домашнє — бачите, все таке з жирочком, свіженьке, добряче", — зазначає продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про домашню свинину. Фото: Новини.LIVE

М’ясо та сало:

Сало — 100–280 грн/кг

Шкури свинячі — 50 грн/кг

Підчеревина — 260–270 грн/кг

Краї свинячі — 250 грн/кг

Лопатка — 250 грн/кг

М’ясо свиняче — 260–270 грн/кг

Шия з філе — 350 грн/кг

Чалагач — 300 грн/кг

Галяшки — 130 грн/кг

Різновиди м'яса на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція на базарі

На молочних рядах ситуація схожа: людей менше, але ті, хто приходить, купують базові продукти — сир, масло. Ціни залишаються високими, і це стримує попит. Покупці часто беруть невеликі об’єми. Продавці помічають, що люди стали рахувати кожну гривню. Навіть постійні клієнти купують менше, ніж раніше.

"Відчувається, що менше людей. Блекаут дається взнаки. Люди бояться. Беруть, якщо приходять: масло — 200 гривень. І грошей немає у людей, видно, що немає. І зі світлом, звісно, це все зв’язано", — каже продавчиня Людмила.

Продавчиня Людмила про молочку. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти:

Сулугуні — 300 грн/кг

Сир домашній — 470 грн/кг

Коров’яча бринза — 250 грн/кг

Масло домашнє зі сливок — 450 грн/кг

Бринза овеча (молода) — 300 грн/кг

Бринза козяча (молода) — 280 грн/кг

Фета — 250 грн/кг

Моцарела — 100 грн/упаковка

Сир кисломолочний (жирний) — 220–230 грн/кг

Кисломолочний сир на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Київський ринок в Одесі сьогодні — це про обережні покупки та стриманий попит. Ціни не падають, але й різкого зростання поки що немає. Люди купують тільки найнеобхідніше й не роблять запасів. Продавці працюють у складних умовах — залежать від погоди, світла й кількості покупців. Але ринок живе й далі, залишаючись місцем, де можна знайти свіжі продукти та живе спілкування.

Раніше ми писали, про вартість м'яса на Привозі, що з цінами. А також, про те чому вартість молочки цієї зими не падає, які прогнози від продавців.