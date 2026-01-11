Ціни на м’ясо в Одесі після свят: що подешевшало

М'ясний ряд на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після новорічних свят на базарі Черемушки в Одесі помітно зменшився потік покупців. Ціни на м’ясо повернулися до звичних рівнів, але продавці кажуть, що попит зараз слабкий, то можуть ще опуститися.

Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на м'ясні продукти на ринку в Одесі.

Що продають і за якими цінами на ринку

На прилавках переважає свинина — саме її, за словами продавців, найчастіше купують одесити для щоденних страв. Телятину зараз беруть рідше, а найбільший попит мають бюджетні шматки м’яса та сало.

Актуальні ціни на м’ясо:

Сало з прошарком — 100 грн/кг

Підчеревина — 200 грн/кг

Шия, биток, почечний биток — 300 грн/кг

Челогач (домашнє м’ясо) — 260 грн/кг

Лопатка — 240–250 грн/кг

Пір’я для супів і борщів — 150 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

М’ясо з хрящем — 240 грн/кг

Голяшка — 140 грн/кг

Свиняча голова з язиком — 30 грн/кг

Печінка — 50 грн/кг

Легені з горлом — 25 грн/кг

Продавці кажуть, що перед святами ціни були трохи вищими, адже попит різко зростав. Люди активно купували м’ясо до новорічного столу, тому деякі позиції здорожчали.

Покупців стало значно менше

Після свят ситуація на ринку змінилася. Людей стало менше, а продавці виходять на роботу не щодня.

"Зараз беруть значно менше, це однозначно. Людей на базарі видно, що поменшало. Сьогодні мій перший робочий день після Нового року. Вийшли тільки через замовлення", — розповіла продавчиня Лілія.

За її словами, багато продавців поки що взагалі не відкривають торгові точки, бо немає сенсу стояти цілий день без покупців.

"Раніше перед святами все розбирали. А зараз взяли трохи й пішли. Люди економлять", — додає Лілія.

За її словами, найбільшим попит мають недорогі позиції — сало, ніжки для супів, "голяшки" та субпродукти. Дорожчі шматки, як-от шия або биток по 300 гривень за кілограм, купують рідше.

