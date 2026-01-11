Цены на мясо в Одессе после праздников: что подешевело

Мясной ряд на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После новогодних праздников на базаре Черемушки в Одессе заметно уменьшился поток покупателей. Цены на мясо вернулись к привычным уровням, но продавцы говорят, что спрос сейчас слабый, то могут еще опуститься.

Новини.LIVE узнали актуальные цены на мясные продукты на рынке в Одессе.

Что продают и по каким ценам на рынке

На прилавках преобладает свинина — именно ее, по словам продавцов, чаще всего покупают одесситы для ежедневных блюд. Телятину сейчас берут реже, а наибольшим спросом пользуются бюджетные куски мяса и сало.

Актуальные цены на мясо:

Сало с прослойкой — 100 грн/кг

Подчеревина — 200 грн/кг

Шея, биток, почечный биток — 300 грн/кг

Челогач (домашнее мясо) — 260 грн/кг

Лопатка — 240-250 грн/кг

Перья для супов и борщей — 150 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Грудинка — 220 грн/кг

Мясо с хрящом — 240 грн/кг

Голяшка — 140 грн/кг

Свиная голова с языком — 30 грн/кг

Печень — 50 грн/кг

Легкие с горлом — 25 грн/кг

Продавцы говорят, что перед праздниками цены были немного выше, ведь спрос резко возрастал. Люди активно покупали мясо к новогоднему столу, поэтому некоторые позиции подорожали.

Покупателей стало значительно меньше

После праздников ситуация на рынке изменилась. Людей стало меньше, а продавцы выходят на работу не каждый день.

"Сейчас берут значительно меньше, это однозначно. Людей на базаре видно, что стало меньше. Сегодня мой первый рабочий день после Нового года. Вышли только из-за заказа", — рассказала продавщица Лилия.

По ее словам, многие продавцы пока вообще не открывают торговые точки, потому что нет смысла стоять целый день без покупателей.

"Раньше перед праздниками все разбирали. А сейчас взяли немного и ушли. Люди экономят", — добавляет Лилия.

По ее словам, наибольшим спросом пользуются недорогие позиции — сало, ножки для супов, "голяшки" и субпродукты. Более дорогие куски, например шея или биток по 300 гривен за килограмм, покупают реже.

