Україна
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 22:33
Ціни на Привозі в блекаут — як морози вплинули на подорожчання продуктів
Жінка обирає овочі. Фото: Новини.LIVE

Зима традиційно змінює ритм найбільшого ринку Одеси. Якщо в теплу пору року Привоз гуде від натовпів, то нині проходи між рядами значно спокійніші. Покупців поменшало, і продавці це відчувають буквально щодня. Через блекаути, тривоги та холод люди беруть менше й обережніше планують витрати. Відповідно — і ціни на частину товарів починають повільно знижуватися.

Щоб дізнатися актуальну вартість на базові продукти журналісти Новини.LIVE вирушили в саме серце Одеської торгівлі базар "Привоз". 

Овочі на Привозі

На Привозі взимку головне правило — не дати товару перемерзнути. У сильні морози багато продавців узагалі не виходять на роботу: відкриті ряди не рятують ні овочі, ні фрукти. Частину продукції тримають у тепліших приміщеннях, а щось просто не викладають на прилавки. Тому в дні з мінусовою температурою асортимент на базарі помітно скорочується. Щойно мороз слабшає — продавці повернуться на свої місця.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 1
Головки капусти на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів на Привозі:

  • Морква — 30 грн/кг
  • Буряк — 30 грн/кг
  • Картопля — 30 грн/кг
  • Цибуля — 20 грн/кг
  • Капуста — 20 грн/кг
  • Капуста молода — 40 грн/кг
  • Капуста — 45 грн/кг
  • Кабачок — 100 грн/кг
  • Огірок — 120 грн/кг
  • Помідор "гілочка" — 140 грн/кг
  • Помідори чері — 140 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 2
Помідори в кошику біля імбиру. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на Привозі

Фруктові ряди на Привозі виглядають яскравіше за овочеві навіть узимку — тут багато імпорту, цитрусових і яблук нового врожаю. Покупці звертають увагу не лише на ціну, а й на смак та якість. У холодний сезон люди обирають фрукти, які можуть довше лежати без холодильника. Саме тому яблука, мандарини та гранати мають стабільний попит.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 3
Мандарини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів на Привозі:

  • Гранат Сирія — 200 грн/кг
  • Гранат Туреччина — 180 грн/кг
  • Мандарини ПАР — 150 грн/кг
  • Мандарини Туреччина — 120 грн/кг
  • Мандарини Іспанія — 170 грн/кг
  • Апельсини — 170 грн/кг
  • Грейпфрут — 200 грн/кг
  • Яблука "Голден" — 50 грн/кг
  • Яблука "Фуджі" — 60 грн/кг
  • Яблука "Гала" — 60 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 4
Яблука на Одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на Привозі

На м’ясному ряду ситуація проста: попиту менше — значить і ціна тримається не так упевнено, як раніше. Продавці кажуть, що покупці часто просять зовсім маленькі порції — по 100–200 грамів. Люди не готують "про запас" і не хочуть ризикувати продуктами без стабільного світла. 

"Ціна падає, тому що нема людей. Не беруть дуже багато — бо нема світла, нема на чому готувати й зберігати. Добре, що зараз холодно — можна на балконі тримати продукти", — каже продавчиня Тетяна.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 1
Продавчиня Тетяна про вартість свинини. Фото: Новини.LIVE

М’ясні ціни на Привозі:

  • Лопатка — 170 грн/кг
  • Задок — 190–200 грн/кг
  • Підчеревок — 200 грн/кг
  • Шийка — 250–260 грн/кг
  • Биток — 220 грн/кг
  • Ребра — 240–250 грн/кг
  • Галяшка — 85–100 грн/кг
  • Обрізки — 140–150 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 6
М'ясо свинини на базарі. Фото: Новини.LIVE

Свіжа риба на Привозі 

Не менш складна ситуація й у рибному секторі. Постачання напряму залежать від логістики, а вона сьогодні нестабільна. Через тривоги та перекриття руху в сторону Бессарабії, машини простоюють годинами. Усе це впливає не лише на ціни, а й на регулярність постачання. Продавці змушені чекати, а разом із ними — й покупці.

"Є затримки. Коли тривоги — мости перекривають, стоїмо й чекаємо. Не пускають, поки не дадуть відбій. Але справляємося, люди теж чекають на товар", — розповідає продавчиня рибного ряду Олена.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 2
Продавчиня рибного ряду Олена про затримку в поставці. Фото: Новини.LIVE 

Вартість риби на Привозі:

  • Карп — 120 грн/кг
  • Карась — 150 грн/кг
  • Карп великий — 200 грн/кг
  • Товстолоб — 80 грн/кг
  • Судак — 300 грн/кг
  • Сом — 250 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 8
Карасі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Рибні делікатеси на Привозі

А от у сегменті рибних делікатесів ціни стабільно високі. Тут продавці вже давно працюють у форматі "енергетичної автономії". Генератори та інвертори дозволяють тримати вітрини охолодженими навіть під час відключень. Це рятує товар, але збільшує витрати бізнесу.

"Коли почали відключати — було важко. Але ми купили генератори на кожну точку. Тут у нас є інвертор. Інакше делікатеси просто не виживуть", — пояснює продавчиня делікатесів Тетяна.

Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 3
Продавчиня делікатесів Тетяна про відключення світла. Фото: Новини.LIVE 

Ціни на делікатеси:

  • Філе білуги та осетра — 2000 грн/кг
  • "Шахмати" (рибні делікатеси) — 2500 грн/кг
  • Рибні тортики — 2000–2500 грн/кг
  • Рибні рулети — 2000–2500 грн/кг
  • Ікра червона — 8000–10000 грн/кг
  • Ікра щуча — 8000–10000 грн/кг
Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі - фото 4
Копчена риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зимовий Привоз — це ринок стриманих покупок і обережних продавців. Люди не запасаються, рахують кожну гривню й беруть мінімум. Продавці, своєю чергою, тримають ціни настільки низькими, наскільки дозволяє ситуація. Попит падає — і разом із ним повільно знижуються ціни. У цих умовах Привоз залишається не просто базаром, а дзеркалом міського життя під час війни: тихим, напруженим, але живим.

Раніше ми писали, що у супермаркетах зараз діють знижки на базові харчові продукти, де вигідніше. А також, про те чому цієї зими стрімко ростуть ціни на яблука, до чого готуватися. 

Одеса продукти Новини Одеси риба їжа ціни на продукты
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
