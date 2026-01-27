Як за місяць змінилися ціни на овочі на Привозі

Жінка купує овочі на Привозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зима помітно вплинула не лише на асортимент, а й на ціни овочів на одеському Привозі. Найбільше зросли ціни на тепличні овочі, тоді як базові — змінилися не так різко. Морози також скоротили вибір на прилавках.

Журналісти Новини.LIVE завітали на одеський Привоз та дізналися актуальні ціни на овочі.

Вплив погоди на ціни

У холодну пору року на Привозі діє просте правило — овочі не повинні перемерзнути. Під час сильних морозів багато продавців не виходять на відкриті ряди або зменшують асортимент. Частину продукції тримають у тепліших приміщеннях, а деякі овочі тимчасово взагалі не продають.

Ціни на овочі різняться. За останній місяць частина товару здешевала, інша ж навпаки піднялася. Картопля, як і наприкінці грудня, так і зараз коштує 30 гривень за кілограм. Водночас капуста подешевшала на 10 гривень, а цибуля — на 5 гривень за кілограм. Натомість морква та буряк за місяць подорожчали за останій місяць. Сильно зросли ціни на огірки. Якщо наприкінці грудня їх продавали по 65 гривень, то зараз їхня ціна сягає 120 гривень за кілограм.

Огірки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молода — 40 грн/кг

Капуста — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огірок — 120 грн/кг

Помідор "гілочка" — 140 грн/кг

Помідори чері — 140 грн/кг

Щойно морози слабшають, асортимент швидко повернеться, але ціни на тепличні овочі взимку залишаються високими через складні умови зберігання та постачання.

