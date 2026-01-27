Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вартість овочів на одеському Привозі зросла — у чому причина

Вартість овочів на одеському Привозі зросла — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 19:33
Як за місяць змінилися ціни на овочі на Привозі
Жінка купує овочі на Привозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зима помітно вплинула не лише на асортимент, а й на ціни овочів на одеському Привозі. Найбільше зросли ціни на тепличні овочі, тоді як базові — змінилися не так різко. Морози також скоротили вибір на прилавках.

Журналісти Новини.LIVE завітали на одеський Привоз та дізналися актуальні ціни на овочі.

Реклама
Читайте також:

Вплив погоди на ціни

У холодну пору року на Привозі діє просте правило — овочі не повинні перемерзнути. Під час сильних морозів багато продавців не виходять на відкриті ряди або зменшують асортимент. Частину продукції тримають у тепліших приміщеннях, а деякі овочі тимчасово взагалі не продають.

Ціни на овочі різняться. За останній місяць частина товару здешевала, інша ж навпаки піднялася. Картопля, як і наприкінці грудня, так і зараз коштує 30 гривень за кілограм. Водночас капуста подешевшала на 10 гривень, а цибуля — на 5 гривень за кілограм. Натомість морква та буряк за місяць подорожчали за останій місяць. Сильно зросли ціни на огірки. Якщо наприкінці грудня їх продавали по 65 гривень, то зараз їхня ціна сягає 120 гривень за кілограм.

Ціни на овочі на Привозі
Огірки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни

  • Морква — 30 грн/кг
  • Буряк — 30 грн/кг
  • Картопля — 30 грн/кг
  • Цибуля — 20 грн/кг
  • Капуста — 20 грн/кг
  • Капуста молода — 40 грн/кг
  • Капуста — 45 грн/кг
  • Кабачок — 100 грн/кг
  • Огірок — 120 грн/кг
  • Помідор "гілочка" — 140 грн/кг
  • Помідори чері — 140 грн/кг

Щойно морози слабшають, асортимент швидко повернеться, але ціни на тепличні овочі взимку залишаються високими через складні умови зберігання та постачання.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Привозі подорожчала риба. Також ми писали про те, які ціни на м'ясо на відомому базарі Одеси.

Одеса продукти овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації