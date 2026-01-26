Ціни на рибу на Привозі в Одесі зросли

Люди біля прилавку з рибою. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі зросли ціни на свіжу рибу. Продавці пов’язують це з морозами та складною логістикою. Через тривоги машини з уловом затримуються. У результаті покупцям доводиться чекати, а вибір не завжди стабільний.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському "Привозі" та дізналися, що відбувається на рибних рядах.

Вплив атак та погоди

У рибному секторі Привозу нині непрості часи. Постачання напряму залежать від логістики, а вона залишається нестабільною. Через повітряні тривоги машини з рибою інколи простоюють по кілька годин. Продавчиня Олена каже, що ціни піднялися в середньому на 20–50 гривень. Основна причина — холодна погода, яка ускладнює вилов.

"Ціни трохи піднялися, бо морози. Рибу ловити важко, багато де все перемерзло", — розповідає Олена.

Продавчиня Олена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу

За словами продавчині, деякі позиції майже не змінилися в ціні, але затримки з доставкою відчувають усі. Люди часто приходять зранку, а машина з товаром може приїхати лише ближче до обіду.

Вартість риби:

карп — 120 грн/кг;

карась — 150 грн/кг;

карп великий — 200 грн/кг;

товстолоб — 80 грн/кг;

судак — 300 грн/кг;

сом — 250 грн/кг.

Риба на базары. Фото: Новини.LIVE

Попит на рибу

Покупців стало менше, ділиться Олена. Найчастіше беруть невелику рибу або кілька шматків — на одну страву. Великі покупки зараз рідкість. Найжвавіше на ринку ближче до 11–12 години, коли люди виходять у місто. Попри все, торгівля триває — одесити й гості міста рибу люблять і продовжують купувати.

"Раніше брали і велику рибу, і більше. Зараз — одну маленьку або шматочок. Людей менше, але одесити рибу люблять, тому все одно приходять", — додає продавчиня.

