Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Делікатеси по 10 тисяч — ціни на одеському Привозі

Делікатеси по 10 тисяч — ціни на одеському Привозі

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 17:17
Ціни на делікатеси на Привозі в Одесі — скільки коштує ікра та риба
Делікатеси на прилавку ринка Привоз. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі стартував зимовий сезон рибних делікатесів. Попри перебої зі світлом, продавці втримують торгівлю завдяки генераторам і доставці, але зізнаються, що попит помітно просів.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Реклама
Читайте також:

Зимовий асортимент на Привозі

На Привозі зараз продають переважно зимовий асортимент — копчену та в’ялену рибу. Найпопулярніші позиції — філе білуги та осетра.

"Це дуже жирна, шикарна рибка. Філе білуги та осетра коштує 2000 гривень за кілограм. Це наші головні делікатеси", — розповідає продавчиня делікатесів Тетяна.

Окремий попит мають фірмові рулети та рибні "тортики". Їх роблять із кількох видів риби: від чотирьох до шести.

"Ціни залежать від складу. Тортики — від 2000 до 2500 гривень за кілограм. Рулети теж 2000-2500 гривень. Вони бувають в’ялені, копчені та копчено-в’ялені", — пояснює вона.

Найдорожчі рибні продукти

Серед найдорожчих товарів — це ікра та морепродукти. На прилавках є чорна, червона та щуча ікра, а також краби й печінка тріски.

"Ікра коштує від 8 до 10 тисяч гривень за кілограм. Все залежить від того, чия вона і звідки", — каже Тетяна.

За її словами, серйозно на роботу продавців вплинули відключення світла. Замовлень стало значно менше, особливо онлайн.

"Відсутність світла дуже вплинула на наші замовлення. Суттєво це відчуваємо", — зізнається продавчиня.

Щоб не втрачати клієнтів, торгові точки закупили генератори та інвертори. Продукцію пакують у вакуум і перевозять у спеціальних боксах із льодом.

"Ми купили генератори на кожну торгову точку. Тут у нас великий інвертор з батареєю. Все вакуумуємо, додаємо лід — і товар доїжджає без проблем", — розповідає Тетяна.

Нагадаємо, що буде з цінами на яблука в Україні до кінця зими. Також ми писали, каву з яких країн треба купувати обережно.

Одеса Одеська область Новини Одеси риба червона ікра ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації