Ціни на делікатеси на Привозі в Одесі — скільки коштує ікра та риба

Делікатеси на прилавку ринка Привоз. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі стартував зимовий сезон рибних делікатесів. Попри перебої зі світлом, продавці втримують торгівлю завдяки генераторам і доставці, але зізнаються, що попит помітно просів.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Реклама

Читайте також:

Зимовий асортимент на Привозі

На Привозі зараз продають переважно зимовий асортимент — копчену та в’ялену рибу. Найпопулярніші позиції — філе білуги та осетра.

"Це дуже жирна, шикарна рибка. Філе білуги та осетра коштує 2000 гривень за кілограм. Це наші головні делікатеси", — розповідає продавчиня делікатесів Тетяна.

Окремий попит мають фірмові рулети та рибні "тортики". Їх роблять із кількох видів риби: від чотирьох до шести.

"Ціни залежать від складу. Тортики — від 2000 до 2500 гривень за кілограм. Рулети теж 2000-2500 гривень. Вони бувають в’ялені, копчені та копчено-в’ялені", — пояснює вона.

Найдорожчі рибні продукти

Серед найдорожчих товарів — це ікра та морепродукти. На прилавках є чорна, червона та щуча ікра, а також краби й печінка тріски.

"Ікра коштує від 8 до 10 тисяч гривень за кілограм. Все залежить від того, чия вона і звідки", — каже Тетяна.

За її словами, серйозно на роботу продавців вплинули відключення світла. Замовлень стало значно менше, особливо онлайн.

"Відсутність світла дуже вплинула на наші замовлення. Суттєво це відчуваємо", — зізнається продавчиня.

Щоб не втрачати клієнтів, торгові точки закупили генератори та інвертори. Продукцію пакують у вакуум і перевозять у спеціальних боксах із льодом.

"Ми купили генератори на кожну торгову точку. Тут у нас великий інвертор з батареєю. Все вакуумуємо, додаємо лід — і товар доїжджає без проблем", — розповідає Тетяна.

Нагадаємо, що буде з цінами на яблука в Україні до кінця зими. Також ми писали, каву з яких країн треба купувати обережно.