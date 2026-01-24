Ціни на делікатеси на Привозі в Одесі — скільки коштує ікра та риба

Делікатеси по 10 тисяч — ціни на одеському Привозі
На одеському Привозі стартував зимовий сезон рибних делікатесів. Попри перебої зі світлом, продавці втримують торгівлю завдяки генераторам і доставці, але зізнаються, що попит помітно просів.
Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.
Зимовий асортимент на Привозі
На Привозі зараз продають переважно зимовий асортимент — копчену та в’ялену рибу. Найпопулярніші позиції — філе білуги та осетра.
"Це дуже жирна, шикарна рибка. Філе білуги та осетра коштує 2000 гривень за кілограм. Це наші головні делікатеси", — розповідає продавчиня делікатесів Тетяна.
Окремий попит мають фірмові рулети та рибні "тортики". Їх роблять із кількох видів риби: від чотирьох до шести.
"Ціни залежать від складу. Тортики — від 2000 до 2500 гривень за кілограм. Рулети теж 2000-2500 гривень. Вони бувають в’ялені, копчені та копчено-в’ялені", — пояснює вона.
Найдорожчі рибні продукти
Серед найдорожчих товарів — це ікра та морепродукти. На прилавках є чорна, червона та щуча ікра, а також краби й печінка тріски.
"Ікра коштує від 8 до 10 тисяч гривень за кілограм. Все залежить від того, чия вона і звідки", — каже Тетяна.
За її словами, серйозно на роботу продавців вплинули відключення світла. Замовлень стало значно менше, особливо онлайн.
"Відсутність світла дуже вплинула на наші замовлення. Суттєво це відчуваємо", — зізнається продавчиня.
Щоб не втрачати клієнтів, торгові точки закупили генератори та інвертори. Продукцію пакують у вакуум і перевозять у спеціальних боксах із льодом.
"Ми купили генератори на кожну торгову точку. Тут у нас великий інвертор з батареєю. Все вакуумуємо, додаємо лід — і товар доїжджає без проблем", — розповідає Тетяна.
