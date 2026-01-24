Цены на деликатесы на Привозе в Одессе - сколько стоит икра и рыба

Деликатесы на прилавке рынка Привоз. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе стартовал зимний сезон рыбных деликатесов. Несмотря на перебои со светом, продавцы удерживают торговлю благодаря генераторам и доставке, но признаются, что спрос заметно просел.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Зимний ассортимент на Привозе

На Привозе сейчас продают преимущественно зимний ассортимент — копченую и вяленую рыбу. Самые популярные позиции - филе белуги и осетра.

"Это очень жирная, шикарная рыбка. Филе белуги и осетра стоит 2000 гривен за килограмм. Это наши главные деликатесы", — рассказывает продавец деликатесов Татьяна.

Отдельным спросом пользуются фирменные рулеты и рыбные "тортики". Их делают из нескольких видов рыбы: от четырех до шести.

"Цены зависят от состава. Тортики — от 2000 до 2500 гривен за килограмм. Рулеты тоже 2000-2500 гривен. Они бывают вяленые, копченые и копчено-вяленые", — объясняет она.

Самые дорогие рыбные продукты

Среди самых дорогих товаров — это икра и морепродукты. На прилавках есть черная, красная и щучья икра, а также крабы и печень трески.

"Икра стоит от 8 до 10 тысяч гривен за килограмм. Все зависит от того, чья она и откуда", — говорит Татьяна.

По ее словам, серьезно на работу продавцов повлияли отключения света. Заказов стало значительно меньше, особенно онлайн.

"Отсутствие света очень повлияло на наши заказы. Существенно это чувствуем", — признается продавщица.

Чтобы не терять клиентов, торговые точки закупили генераторы и инверторы. Продукцию пакуют в вакуум и перевозят в специальных боксах со льдом.

"Мы купили генераторы на каждую торговую точку. Здесь у нас большой инвертор с батареей. Все вакуумируем, добавляем лед — и товар доезжает без проблем", — рассказывает Татьяна.

