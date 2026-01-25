Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса М’ясо на одеському Привозі дешевшає з кожним днем — які ціни

М’ясо на одеському Привозі дешевшає з кожним днем — які ціни

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 16:00
Ціни на м’ясо на Привозі в Одесі впали — які причини
Люди на ринку в м'ясному ряді. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі помітно впали ціни на м’ясо, але покупців від цього більше не стало. Продавці кажуть, що через перебої зі світлом люди беруть мінімальні порції або взагалі відмовляються від покупок.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Реклама
Читайте також:

Знижки на м'ясо на Привозі

На м’ясних рядах Привозу нині діють знижки майже на всі популярні позиції. Окіст продають по 190-200 гривень за кілограм, печінку — по 200 гривень, шию — від 250 до 260 гривень. Биточок коштує близько 220 гривень, ребра — 250 гривень за кілограм.

Продавчиня м’яса Тетяна каже, що зниження цін пов’язане не з надлишком товару, а з відсутністю покупців.

"Ціни падають, бо немає людей. Немає зарплат, немає обороту, і продажі теж падають", — пояснює вона.

Найдешевші позиції зараз — це гомілки та обрізки. "Голяшки" можна купити по 85-100 гривень, а обрізки — по 140-150 гривень. За її словами, більшість клієнтів купують дуже маленькі порції — по 100 або 200 грамів.

"Люди беруть шматочок на раз, бо немає світла, немає на чому готувати і ніде зберігати м’ясо. У кого балкон холодний — ще якось тримають, а так бояться, що все зіпсується", — розповідає Тетяна.

Попит і ціни на м'ясо можуть ще знизитися

Продавчиня додає, що навіть при зниженні цін торгівля йде слабо, а ринок помітно спорожнів.

"Раніше брали по кілька кілограмів, а тепер по трішки. Усім важко, але тримаємось", — каже вона.

За словами жінки, якщо ситуація з електропостачанням не стабілізується, попит на м’ясо може впасти ще більше.

Нагадаємо, на Привозі рибні делікатеси продають по 10 тисяч гривень. Також ми писали, що буде з цінами на яблука в Україні до кінця зими.

Одеса ринок Одеська область м'ясо Новини Одеси ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації