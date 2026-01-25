Ціни на м’ясо на Привозі в Одесі впали — які причини

Люди на ринку в м'ясному ряді. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі помітно впали ціни на м’ясо, але покупців від цього більше не стало. Продавці кажуть, що через перебої зі світлом люди беруть мінімальні порції або взагалі відмовляються від покупок.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Реклама

Читайте також:

Знижки на м'ясо на Привозі

На м’ясних рядах Привозу нині діють знижки майже на всі популярні позиції. Окіст продають по 190-200 гривень за кілограм, печінку — по 200 гривень, шию — від 250 до 260 гривень. Биточок коштує близько 220 гривень, ребра — 250 гривень за кілограм.

Продавчиня м’яса Тетяна каже, що зниження цін пов’язане не з надлишком товару, а з відсутністю покупців.

"Ціни падають, бо немає людей. Немає зарплат, немає обороту, і продажі теж падають", — пояснює вона.

Найдешевші позиції зараз — це гомілки та обрізки. "Голяшки" можна купити по 85-100 гривень, а обрізки — по 140-150 гривень. За її словами, більшість клієнтів купують дуже маленькі порції — по 100 або 200 грамів.

"Люди беруть шматочок на раз, бо немає світла, немає на чому готувати і ніде зберігати м’ясо. У кого балкон холодний — ще якось тримають, а так бояться, що все зіпсується", — розповідає Тетяна.

Попит і ціни на м'ясо можуть ще знизитися

Продавчиня додає, що навіть при зниженні цін торгівля йде слабо, а ринок помітно спорожнів.

"Раніше брали по кілька кілограмів, а тепер по трішки. Усім важко, але тримаємось", — каже вона.

За словами жінки, якщо ситуація з електропостачанням не стабілізується, попит на м’ясо може впасти ще більше.

Нагадаємо, на Привозі рибні делікатеси продають по 10 тисяч гривень. Також ми писали, що буде з цінами на яблука в Україні до кінця зими.