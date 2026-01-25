Видео
Україна
Видео

Мясо на одесском Привозе дешевеет с каждым днем — какие цены

Мясо на одесском Привозе дешевеет с каждым днем — какие цены

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 16:00
Цены на мясо на Привозе в Одессе упали - какие причины
Люди на рынке в мясном ряду. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе заметно упали цены на мясо, но покупателей от этого больше не стало. Продавцы говорят, что из-за перебоев со светом люди берут минимальные порции или вообще отказываются от покупок.

Журналисты Новини.LIVE побывали на популярном рынке в Одессе и узнали актуальные цены.

Читайте также:

Скидки на мясо на Привозе

На мясных рядах Привоза сейчас действуют скидки почти на все популярные позиции. Окорок продают по 190-200 гривен за килограмм, печень — по 200 гривен, шею — от 250 до 260 гривен. Биточек стоит около 220 гривен, ребра — 250 гривен за килограмм.

Продавщица мяса Татьяна говорит, что снижение цен связано не с избытком товара, а с отсутствием покупателей.

"Цены падают, потому что нет людей. Нет зарплат, нет оборота, и продажи тоже падают", — объясняет она.

Самые дешевые позиции сейчас — это голени и обрезки. "Голяшки" можно купить по 85-100 гривен, а обрезки — по 140-150 гривен. По ее словам, большинство клиентов покупают очень маленькие порции — по 100 или 200 граммов.

"Люди берут кусочек на раз, потому что нет света, не на чем готовить и негде хранить мясо. У кого балкон холодный — еще как-то держат, а так боятся, что все испортится", — рассказывает Татьяна.

Спрос и цены на мясо могут еще снизиться

Продавщица добавляет, что даже при снижении цен торговля идет слабо, а рынок заметно опустел.

"Раньше брали по несколько килограммов, а теперь по чуть-чуть. Всем трудно, но держимся", — говорит она.

По словам женщины, если ситуация с электроснабжением не стабилизируется, спрос на мясо может упасть еще больше.

Напомним, на Привозе рыбные деликатесы продают по 10 тысяч гривен. Также мы писали, что будет с ценами на яблоки в Украине до конца зимы.

Одесса рынок Одесская область мясо Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
