Цены на рыбу на Привозе в Одессе выросли

Рыба на одесском Привозе подорожала — что стало причиной
На одесском Привозе выросли цены на свежую рыбу. Продавцы связывают это с морозами и сложной логистикой. Из-за тревог машины с уловом задерживаются. В результате покупателям приходится ждать, а выбор не всегда стабилен.
Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском Привозе и узнали, что происходит на рыбных рядах.
Влияние атак и погоды
В рыбном секторе Привоза сейчас непростые времена. Поставки напрямую зависят от логистики, а она остается нестабильной. Из-за воздушных тревог машины с рыбой иногда простаивают по несколько часов. Продавщица Елена говорит, что цены поднялись в среднем на 20-50 гривен. Основная причина — холодная погода, которая затрудняет вылов.
"Цены немного поднялись, потому что морозы. Рыбу ловить трудно, много где все перемерзло", — рассказывает Елена.
Цены на рыбу
По словам продавщицы, некоторые позиции почти не изменились в цене, но задержки с доставкой чувствуют все. Люди часто приходят утром, а машина с товаром может приехать только ближе к обеду.
Стоимость рыбы:
- карп — 120 грн/кг;
- карась — 150 грн/кг;
- карп крупный — 200 грн/кг;
- толстолоб — 80 грн/кг;
- судак — 300 грн/кг;
- сом — 250 грн/кг.
Спрос на рыбу
Покупателей стало меньше, делится Елена. Чаще всего берут небольшую рыбу или несколько кусков — на одно блюдо. Крупные покупки сейчас редкость. Оживленнее всего на рынке ближе к 11-12 часам, когда люди выходят в город. Несмотря на все, торговля продолжается — одесситы и гости города рыбу любят и продолжают покупать.
"Раньше брали и большую рыбу, и больше. Сейчас — одну маленькую или кусочек. Людей меньше, но одесситы рыбу любят, поэтому все равно приходят", — добавляет продавщица.
