Україна
Главная Одесса Рыба на одесском Привозе подорожала — что стало причиной

Рыба на одесском Привозе подорожала — что стало причиной

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 19:35
Цены на рыбу на Привозе в Одессе выросли
Люди возле прилавка с рыбой. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе выросли цены на свежую рыбу. Продавцы связывают это с морозами и сложной логистикой. Из-за тревог машины с уловом задерживаются. В результате покупателям приходится ждать, а выбор не всегда стабилен.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском Привозе и узнали, что происходит на рыбных рядах.

Читайте также:

Влияние атак и погоды

В рыбном секторе Привоза сейчас непростые времена. Поставки напрямую зависят от логистики, а она остается нестабильной. Из-за воздушных тревог машины с рыбой иногда простаивают по несколько часов. Продавщица Елена говорит, что цены поднялись в среднем на 20-50 гривен. Основная причина — холодная погода, которая затрудняет вылов.

"Цены немного поднялись, потому что морозы. Рыбу ловить трудно, много где все перемерзло", — рассказывает Елена.

В Одесі продорожчала риба
Продавщица Елена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу

По словам продавщицы, некоторые позиции почти не изменились в цене, но задержки с доставкой чувствуют все. Люди часто приходят утром, а машина с товаром может приехать только ближе к обеду.

Стоимость рыбы:

  • карп — 120 грн/кг;
  • карась — 150 грн/кг;
  • карп крупный — 200 грн/кг;
  • толстолоб — 80 грн/кг;
  • судак — 300 грн/кг;
  • сом — 250 грн/кг.
В Одесі продорожчала риба
Рыба на базары. Фото: Новини.LIVE

Спрос на рыбу

Покупателей стало меньше, делится Елена. Чаще всего берут небольшую рыбу или несколько кусков — на одно блюдо. Крупные покупки сейчас редкость. Оживленнее всего на рынке ближе к 11-12 часам, когда люди выходят в город. Несмотря на все, торговля продолжается — одесситы и гости города рыбу любят и продолжают покупать.

"Раньше брали и большую рыбу, и больше. Сейчас — одну маленькую или кусочек. Людей меньше, но одесситы рыбу любят, поэтому все равно приходят", — добавляет продавщица.

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на мясо на одесском Привозе. Также мы писали о том, сколько стоят рыбные деликатесы в Одессе.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены рыба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
