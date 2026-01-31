Ціни на овочі в Одесі зросли через негоду та проблеми з доставкою

Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Морози та ожеледиця серйозно вдарили по торгівлі на одеських ринках і вплинули на ціни на овочі. Через проблеми з доставкою та зменшення кількості покупців окремі позиції подорожчали майже вдвічі.

Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Овочі на Новому ринку в Одесі

На Новому базарі продавці кажуть, що кілька днів поспіль люди майже не виходили з дому через ожеледицю, а вантажівки з товаром затримувалися в дорозі.

Найбільше подорожчала теплична та імпортна продукція. Ціни на кабачки, баклажани та огірки зросли через складну логістику і погодні умови в країнах-постачальниках.

"Кабачок зараз по 200 гривень, баклажан — по 300. Це все через погоду. Кажуть, що в Туреччині теж нелітні умови. Кілька днів через ожеледицю людей майже не було, а сьогодні розпогодилось — і покупці повертаються", — розповідає продавчиня Галина.

Попри зростання цін, на ринку поступово відновлюється рух. Продавці сподіваються, що зі стабілізацією погоди постачання налагодиться, а вартість овочів перестане так різко коливатися.

Актуальні ціни на овочі на Новому базарі

Цибуля — 20 грн/кг

Буряк — 20 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Картопля — 25–30 грн/кг

Капуста — 20–25 грн/кг

Капуста для голубців — 50 грн/кг

Капуста молода (теплиця, місцева) — 150 грн/кг

Броколі та цвітна капуста (місцева) — 120–180 грн/кг

Броколі та цвітна капуста (Іспанія) — 200 грн/кг

Огірки місцеві (гладкі) — 200 грн/кг

Огірки місцеві (колючі) — 300 грн/кг

Огірки (Туреччина) — 170 грн/кг

Гриби — 140–150 грн/кг

Кабачок (Туреччина) — 200 грн/кг

Баклажан — 300 грн/кг

