Ціни на овочі в Одесі зросли через негоду та проблеми з доставкою

Овочі злетіли в ціні — що відбувається з цінами на ринках Одеси
Морози та ожеледиця серйозно вдарили по торгівлі на одеських ринках і вплинули на ціни на овочі. Через проблеми з доставкою та зменшення кількості покупців окремі позиції подорожчали майже вдвічі.
Журналісти Новини.LIVE побували на популярному ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.
Овочі на Новому ринку в Одесі
На Новому базарі продавці кажуть, що кілька днів поспіль люди майже не виходили з дому через ожеледицю, а вантажівки з товаром затримувалися в дорозі.
Найбільше подорожчала теплична та імпортна продукція. Ціни на кабачки, баклажани та огірки зросли через складну логістику і погодні умови в країнах-постачальниках.
"Кабачок зараз по 200 гривень, баклажан — по 300. Це все через погоду. Кажуть, що в Туреччині теж нелітні умови. Кілька днів через ожеледицю людей майже не було, а сьогодні розпогодилось — і покупці повертаються", — розповідає продавчиня Галина.
Попри зростання цін, на ринку поступово відновлюється рух. Продавці сподіваються, що зі стабілізацією погоди постачання налагодиться, а вартість овочів перестане так різко коливатися.
Актуальні ціни на овочі на Новому базарі
- Цибуля — 20 грн/кг
- Буряк — 20 грн/кг
- Морква — 30 грн/кг
- Картопля — 25–30 грн/кг
- Капуста — 20–25 грн/кг
- Капуста для голубців — 50 грн/кг
- Капуста молода (теплиця, місцева) — 150 грн/кг
- Броколі та цвітна капуста (місцева) — 120–180 грн/кг
- Броколі та цвітна капуста (Іспанія) — 200 грн/кг
- Огірки місцеві (гладкі) — 200 грн/кг
- Огірки місцеві (колючі) — 300 грн/кг
- Огірки (Туреччина) — 170 грн/кг
- Гриби — 140–150 грн/кг
- Кабачок (Туреччина) — 200 грн/кг
- Баклажан — 300 грн/кг
Нагадаємо, вартість фруктів на одеському Привозі. Також ми писали, що в Одесі сьогодні злетіли ціни на таксі.
Читайте Новини.LIVE!