Ціни на таксі в Одесі — скільки коштують поїздки між районами сьогодні

Сьогодні одесити знову зіткнулися з високими тарифами на таксі через негоду. Поїздка між популярними районами міста коштує вже понад 300 гривень, а окремі маршрути наближаються до 400 грн.

Журналісти Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на проїзд в Одесі.

Ціни на таксі в Одесі

Станом на 31 січня 2026 року вартість поїздок на таксі в Одесі через негоду суттєво зросла. Найдорожчими залишаються маршрути з віддалених районів до центру міста.

Поїздка з району Таїрова до Дерибасівської сьогодні коштує від 352 до 360 гривень залежно від сервісу та завантаженості доріг.

Ціна поїздки з Таїрово до Дерибасівської. Фото: скриншот

Маршрут з Аркадії до Дерибасівської обходиться дешевше, але все одно залишається відчутним для пасажирів — близько 228 гривень за поїздку.

Ціна поїздки з Аркадії до Дерибасівської. Фото: скриншот

Ще один дорогий напрямок — з центру Одеси до Пересипського району. Вартість таксі на цьому маршруті сягає приблизно 322 гривень.

Ціна поїздки з Дерибасівської в Пересипський район. Фото: скриншот

Ціни на таксі у звичайні дні

Додамо, що в Одесі діють різні тарифи таксі, які залежать від служби, часу доби та попиту. Базова подача авто коштує в середньому від 55 до 80 гривень. Середня ціна за один кілометр у місті коливається від 10 до 19 гривень.

Нагадаємо, на Одещині за командою Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії. Також ми писали, що в Молдові спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням через аварію на високовольтній лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.