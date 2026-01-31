Відео
Україна
Таксі в Одесі б'є по кишені — які нині ціни на популярні маршрути

Таксі в Одесі б’є по кишені — які нині ціни на популярні маршрути

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 13:30
Ціни на таксі в Одесі — скільки коштують поїздки між районами сьогодні
Машини в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні одесити знову зіткнулися з високими тарифами на таксі через негоду. Поїздка між популярними районами міста коштує вже понад 300 гривень, а окремі маршрути наближаються до 400 грн.

Журналісти Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на проїзд в Одесі. 

Читайте також:

Ціни на таксі в Одесі

Станом на 31 січня 2026 року вартість поїздок на таксі в Одесі через негоду суттєво зросла. Найдорожчими залишаються маршрути з віддалених районів до центру міста.

Поїздка з району Таїрова до Дерибасівської сьогодні коштує від 352 до 360 гривень залежно від сервісу та завантаженості доріг.

Таксі в Одесі б’є по кишені — які нині ціни на популярні маршрути - фото 3
Ціна поїздки з Таїрово до Дерибасівської. Фото: скриншот

Маршрут з Аркадії до Дерибасівської обходиться дешевше, але все одно залишається відчутним для пасажирів — близько 228 гривень за поїздку.

Таксі в Одесі б’є по кишені — які нині ціни на популярні маршрути - фото 1
Ціна поїздки з Аркадії до Дерибасівської. Фото: скриншот

Ще один дорогий напрямок — з центру Одеси до Пересипського району. Вартість таксі на цьому маршруті сягає приблизно 322 гривень.

Таксі в Одесі б’є по кишені — які нині ціни на популярні маршрути - фото 2
Ціна поїздки з Дерибасівської в Пересипський район. Фото: скриншот

Ціни на таксі у звичайні дні

Додамо, що в Одесі діють різні тарифи таксі, які залежать від служби, часу доби та попиту. Базова подача авто коштує в середньому від 55 до 80 гривень. Середня ціна за один кілометр у місті коливається від 10 до 19 гривень.

Нагадаємо, на Одещині за командою Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії. Також ми писали, що в Молдові спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням через аварію на високовольтній лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Одеса негода таксі Одеська область Новини Одеси ціни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
