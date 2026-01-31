Екстрені відключення світла в Одеській області — що відомо

Енергосистема не витримує — що зі світлом в Одесі сьогодні
На Одещині за командою Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії. У такому режимі погодинні графіки тимчасово не діють, а світло можуть вимикати без завчасних повідомлень.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Екстрені відключення світла на Одещині
Екстрені відключення застосували через перевантаження енергосистеми. Це означає, що електропостачання можуть обмежувати в різних районах області незалежно від раніше оприлюднених графіків.
Енергетики пояснюють, що такий крок потрібен, щоб стабілізувати роботу мережі та не допустити масштабніших аварій. Відключення можуть бути короткими або тривалішими — залежно від ситуації в енергосистемі.
Мешканців області просять із розумінням поставитися до обмежень та економно користуватися електроенергією. Про будь-які зміни в режимі подачі світла обіцяють повідомляти оперативно.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, уночі 31 січня складна погода майже по всій Одеській області спричинила обриви проводів і пошкодження електромереж. Також ми писали, які поїзди з Одеси йдуть із запізненням.
