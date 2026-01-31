Відео
Головна Одеса Енергосистема не витримує — що зі світлом в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:53
Екстрені відключення світла в Одеській області — що відомо
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині за командою Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії. У такому режимі погодинні графіки тимчасово не діють, а світло можуть вимикати без завчасних повідомлень. 

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Читайте також:

Екстрені відключення світла на Одещині

Екстрені відключення застосували через перевантаження енергосистеми. Це означає, що електропостачання можуть обмежувати в різних районах області незалежно від раніше оприлюднених графіків.

Енергетики пояснюють, що такий крок потрібен, щоб стабілізувати роботу мережі та не допустити масштабніших аварій. Відключення можуть бути короткими або тривалішими — залежно від ситуації в енергосистемі.

Мешканців області просять із розумінням поставитися до обмежень та економно користуватися електроенергією. Про будь-які зміни в режимі подачі світла обіцяють повідомляти оперативно.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, уночі 31 січня складна погода майже по всій Одеській області спричинила обриви проводів і пошкодження електромереж. Також ми писали, які поїзди з Одеси йдуть із запізненням.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
