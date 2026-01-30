Планові відключення електроенергії в Україні 31 січня: складна ситуація на Одещині

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 31 січня, в Україні діють планові обмеження у споживанні електроенергії. Найскладніша ситуація зберігається на Одещині через серйозні пошкодження критичної інфраструктури. В обласному центрі енергетики змушені застосовувати аварійні відключення в екстреному режимі. В інших регіонах, де мережі працюють стабільно, електропостачання здійснюється за затвердженими погодинними графіками.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

На Одещині тривають аварійні відключення електроенергії, викликані технічними проблемами в електромережах. Незважаючи на те, що в деяких громадах вже почали діяти планові графіки відключень, поки що їх повне впровадження по всьому регіону ускладнене через загальну складність ситуації. Енергетичні служби звертаються до мешканців із проханням відповідально ставитись до використання електроприладів та максимально зменшувати навантаження на енергомережі, аби уникнути додаткових перебоїв. Для отримання актуальної інформації про стан електропостачання та зони відключень рекомендується користуватися офіційним сайтом оператора системи розподілу або відповідним чат-ботом, що допоможе своєчасно дізнатися про можливі зміни в енергозабезпеченні.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі в Одесі не проводять планові відключення електроенергії. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які регулюються в реальному часі залежно від стану енергосистеми. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджені лінії, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання для мешканців. За відсутності нових аварій найближчим часом планується повернення до чітких погодинних графіків відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

