Головна Одеса Графіки відключень — ситуація зі світлом завтра в Одесі

Графіки відключень — ситуація зі світлом завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 20:46
Графіки відключення світла 30 січня: ситуація в Одесі та Україні
Нічна вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 30 січня, по всій території України продовжують діяти планові обмеження енергоспоживання. Через значні пошкодження критичної інфраструктури найважча ситуація зберігається на Одещині. Зокрема, в обласному центрі енергетики змушені застосовувати екстрені аварійні відключення. В інших районах, де стан мереж дозволяє стабільну роботу, електропостачання забезпечується згідно з опублікованими погодинними графіками.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.  

Читайте також:

Аварійні відключення світла

В Одеській області тривають аварійні відключення електроенергії через технічні неполадки в електромережах. Хоча в деяких громадах вже почали діяти планові графіки відключень, їх повне впровадження по всьому регіону наразі ускладнене через складну ситуацію. Енергетики закликають мешканців відповідально користуватися електроприладами та максимально зменшувати навантаження на мережу. Для перевірки актуального стану електропостачання та інформації про зону відключень рекомендується скористатися офіційним сайтом оператора системи розподілу або спеціальним чат-ботом.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не проводять планові відключення електроенергії. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які коригуються в режимі реального часу залежно від стану енергосистеми. Енергетики постійно ремонтують пошкоджені лінії, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для мешканців. За умови відсутності нових аварій найближчим часом планують повернутися до чітких погодинних графіків відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у РНБО дали прогноз про ситуацію в енергетичній системі України. Також ми писали про те, коли Україна зможе відмовитися від графіків світла.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
