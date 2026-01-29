Графики отключения света 30 января: ситуация в Одессе и Украине

Графики отключений — ситуация со светом завтра в Одессе
В пятницу, 30 января, по всей территории Украины продолжают действовать плановые ограничения энергопотребления. Из-за значительных повреждений критической инфраструктуры самая тяжелая ситуация сохраняется в Одесской области. В частности, в областном центре энергетики вынуждены применять экстренные аварийные отключения. В других районах, где состояние сетей позволяет стабильную работу, электроснабжение обеспечивается согласно опубликованным почасовым графикам.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических неполадок в электросетях. Хотя в некоторых громадах уже начали действовать плановые графики отключений, их полное внедрение по всему региону пока затруднено из-за сложной ситуации. Энергетики призывают жителей ответственно пользоваться электроприборами и максимально уменьшать нагрузку на сеть. Для проверки актуального состояния электроснабжения и информации о зоне отключений рекомендуется воспользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или специальным чат-ботом.
Графики отключения света в Одессе
В Одессе пока не проводят плановые отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые корректируются в режиме реального времени в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики постоянно ремонтируют поврежденные линии, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При условии отсутствия новых аварий в ближайшее время планируют вернуться к четким почасовым графикам отключений.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
