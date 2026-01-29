Видео
Главная Одесса Графики отключений — ситуация со светом завтра в Одессе

Графики отключений — ситуация со светом завтра в Одессе

Дата публикации 29 января 2026 20:46
Графики отключения света 30 января: ситуация в Одессе и Украине
Ночная улица Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 30 января, по всей территории Украины продолжают действовать плановые ограничения энергопотребления. Из-за значительных повреждений критической инфраструктуры самая тяжелая ситуация сохраняется в Одесской области. В частности, в областном центре энергетики вынуждены применять экстренные аварийные отключения. В других районах, где состояние сетей позволяет стабильную работу, электроснабжение обеспечивается согласно опубликованным почасовым графикам.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических неполадок в электросетях. Хотя в некоторых громадах уже начали действовать плановые графики отключений, их полное внедрение по всему региону пока затруднено из-за сложной ситуации. Энергетики призывают жителей ответственно пользоваться электроприборами и максимально уменьшать нагрузку на сеть. Для проверки актуального состояния электроснабжения и информации о зоне отключений рекомендуется воспользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или специальным чат-ботом.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не проводят плановые отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые корректируются в режиме реального времени в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики постоянно ремонтируют поврежденные линии, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При условии отсутствия новых аварий в ближайшее время планируют вернуться к четким почасовым графикам отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в СНБО дали прогноз о ситуации в энергетической системе Украины. Также мы писали о том, когда Украина сможет отказаться от графиков света.

Автор:
Автор:
Долженко Екатерина
