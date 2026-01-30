Плановые отключения электроэнергии в Украине 31 января: сложная ситуация в Одесской области

Отключение света — какие графики будут завтра в Одессе
В субботу, 31 января, в Украине действуют плановые ограничения в потреблении электроэнергии. Самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры. В областном центре энергетики вынуждены применять аварийные отключения в экстренном режиме. В других регионах, где сети работают стабильно, электроснабжение осуществляется по утвержденным почасовым графикам.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими проблемами в электросетях. Несмотря на то, что в некоторых громадах уже начали действовать плановые графики отключений, пока что их полное внедрение по всему региону затруднено из-за общей сложности ситуации. Энергетические службы обращаются к жителям с просьбой ответственно относиться к использованию электроприборов и максимально уменьшать нагрузку на энергосети, чтобы избежать дополнительных перебоев. Для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения и зоны отключений рекомендуется пользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или соответствующим чат-ботом, что поможет своевременно узнать о возможных изменениях в энергообеспечении.
Графики отключения света в Одессе
Сейчас в Одессе не проводят плановые отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые регулируются в реальном времени в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики продолжают ремонтировать поврежденные линии, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четким почасовым графикам отключений.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
