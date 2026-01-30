Плановые отключения электроэнергии в Украине 31 января: сложная ситуация в Одесской области

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 31 января, в Украине действуют плановые ограничения в потреблении электроэнергии. Самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области из-за серьезных повреждений критической инфраструктуры. В областном центре энергетики вынуждены применять аварийные отключения в экстренном режиме. В других регионах, где сети работают стабильно, электроснабжение осуществляется по утвержденным почасовым графикам.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими проблемами в электросетях. Несмотря на то, что в некоторых громадах уже начали действовать плановые графики отключений, пока что их полное внедрение по всему региону затруднено из-за общей сложности ситуации. Энергетические службы обращаются к жителям с просьбой ответственно относиться к использованию электроприборов и максимально уменьшать нагрузку на энергосети, чтобы избежать дополнительных перебоев. Для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения и зоны отключений рекомендуется пользоваться официальным сайтом оператора системы распределения или соответствующим чат-ботом, что поможет своевременно узнать о возможных изменениях в энергообеспечении.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас в Одессе не проводят плановые отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые регулируются в реальном времени в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики продолжают ремонтировать поврежденные линии, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к четким почасовым графикам отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, когда улучшится ситуция со светом в Украине. Также мы писали о том, что на Харьковщине почти 200 сел остались без света из-за обстрелов.