Затримки поїздів в Одесу: які рейси спізнюються

Поїзд на коліях. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

На Одещині зафіксували затримки одразу кількох пасажирських поїздів. Пасажирів просять враховувати зміни у графіку та стежити за оновленнями під час поїздок.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

У регіоні спостерігаються затримки руху поїздів на кількох напрямках. За даними оперативної інформації, деякі склади відстають від графіка більш ніж на годину.

Поїзд №6253 сполученням Подільськ — Вапнярка затримується на 1 годину зі станції Іванівка.

Поїзд №6401 Колосівка — Одеса має затримку 1 година 20 хвилин зі станції Березівка.

Поїзд №6403 Мартинівська — Одеса запізнюється на 31 хвилину зі станції Колосівка.

Поїзд №6270 Одеса — Застава — Подільськ прямує зі станції Вигода із затримкою 1,5 години.

Крім приміських рейсів, ускладнення руху можливі й на популярних міжрегіональних маршрутах та поїзд з Польщі:

Одеса — Харків

Львів — Одеса

Пшемисль — Одеса

Одеса — Дніпро

Одеса — Кривий Ріг

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний статус рейсів та планувати поїздки з урахуванням можливих змін у розкладі.

Нагадаємо, через лід на дротах знеструмлені цілі райони на Одещині. Також ми писали, що Свириденко заявила про нові обмеження руху потягів через удари РФ.