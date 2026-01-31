Відео
Україна
Затримки на залізниці — які поїзди з Одеси йдуть із запізненням

Затримки на залізниці — які поїзди з Одеси йдуть із запізненням

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:35
Затримки поїздів в Одесу: які рейси спізнюються
Поїзд на коліях. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

На Одещині зафіксували затримки одразу кількох пасажирських поїздів. Пасажирів просять враховувати зміни у графіку та стежити за оновленнями під час поїздок.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Читайте також:

У регіоні спостерігаються затримки руху поїздів на кількох напрямках. За даними оперативної інформації, деякі склади відстають від графіка більш ніж на годину.

  • Поїзд №6253 сполученням Подільськ — Вапнярка затримується на 1 годину зі станції Іванівка.
  • Поїзд №6401 Колосівка — Одеса має затримку 1 година 20 хвилин зі станції Березівка.
  • Поїзд №6403 Мартинівська — Одеса запізнюється на 31 хвилину зі станції Колосівка.
  • Поїзд №6270 Одеса — Застава — Подільськ прямує зі станції Вигода із затримкою 1,5 години.

Крім приміських рейсів, ускладнення руху можливі й на популярних міжрегіональних маршрутах та поїзд з Польщі:

  • Одеса — Харків
  • Львів — Одеса
  • Пшемисль — Одеса
  • Одеса — Дніпро
  • Одеса — Кривий Ріг

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний статус рейсів та планувати поїздки з урахуванням можливих змін у розкладі.

Нагадаємо, через лід на дротах знеструмлені цілі райони на Одещині. Також ми писали, що Свириденко заявила про нові обмеження руху потягів через удари РФ.

Одеса Укрзалізниця поїзди Одеська область Новини Одеси затримання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
