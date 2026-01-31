Затримки поїздів в Одесу: які рейси спізнюються

Затримки на залізниці — які поїзди з Одеси йдуть із запізненням
На Одещині зафіксували затримки одразу кількох пасажирських поїздів. Пасажирів просять враховувати зміни у графіку та стежити за оновленнями під час поїздок.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
У регіоні спостерігаються затримки руху поїздів на кількох напрямках. За даними оперативної інформації, деякі склади відстають від графіка більш ніж на годину.
- Поїзд №6253 сполученням Подільськ — Вапнярка затримується на 1 годину зі станції Іванівка.
- Поїзд №6401 Колосівка — Одеса має затримку 1 година 20 хвилин зі станції Березівка.
- Поїзд №6403 Мартинівська — Одеса запізнюється на 31 хвилину зі станції Колосівка.
- Поїзд №6270 Одеса — Застава — Подільськ прямує зі станції Вигода із затримкою 1,5 години.
Крім приміських рейсів, ускладнення руху можливі й на популярних міжрегіональних маршрутах та поїзд з Польщі:
- Одеса — Харків
- Львів — Одеса
- Пшемисль — Одеса
- Одеса — Дніпро
- Одеса — Кривий Ріг
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний статус рейсів та планувати поїздки з урахуванням можливих змін у розкладі.
Нагадаємо, через лід на дротах знеструмлені цілі райони на Одещині. Також ми писали, що Свириденко заявила про нові обмеження руху потягів через удари РФ.
