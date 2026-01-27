Затримки поїздів в Одесі через негоду

Потяг на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Аномальна погода ускладнила рух поїздів по всій країні. Через повалені дерева та ожеледь пошкоджено електромережі й системи сигналізації. Залізничники змушені переходити на резервні рішення, щоб не зупиняти рух. Найскладніша ситуація зараз на Одещині.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Затримки руху потягів

Через негоду зафіксували щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінії електропередач, зв’язку та сигналізації. На цих ділянках Укрзалізниця вивела резервні тепловози. На 10 перегонах рух поїздів тимчасово перевели на телефонний зв’язок, щоб зберегти безпеку.

Найгірша ситуація склалася в Одеській області. Там суцільна ожеледь вкрила лінії електропередач. На місцях уже працює спеціальна техніка, щоб якнайшвидше відновити нормальний рух.

Які потяги затримуються

Попри складні умови, всі поїзди Укрзалізниці продовжують курсувати. Водночас через аварійні роботи зростають затримки рейсів. Найбільші відставання від графіка наразі мають такі поїзди:

№38 Одеса — Ужгород: +7 годин 50 хвилин

№78 Одеса — Ковель: +6 годин

№166 Одеса — Чернівці: +5 годин 55 хвилин

№12 Одеса — Львів: +5 годин 38 хвилин

№106 Одеса — Київ: +5 годин 7 хвилин

