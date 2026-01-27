Видео
Гололедица на Одесчине — сразу пять поездов задерживаются в пути

Дата публикации 27 января 2026 09:54
Задержки поездов в Одессе из-за непогоды
Поезд на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аномальная погода осложнила движение поездов по всей стране. Из-за поваленных деревьев и гололеда повреждены электросети и системы сигнализации. Железнодорожники вынуждены переходить на резервные решения, чтобы не останавливать движение. Самая сложная ситуация сейчас в Одесской области.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Задержки движения поездов

Из-за непогоды зафиксировали по меньшей мере 10 мест, где поваленные деревья повредили линии электропередач, связи и сигнализации. На этих участках Укрзализныця вывела резервные тепловозы. На 10 перегонах движение поездов временно перевели на телефонную связь, чтобы сохранить безопасность.

Наихудшая ситуация сложилась в Одесской области. Там сплошной гололед покрыл линии электропередач. На местах уже работает специальная техника, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное движение.

Какие поезда задерживаются

Несмотря на сложные условия, все поезда Укрзализныци продолжают курсировать. В то же время из-за аварийных работ растут задержки рейсов. Наибольшие отставания от графика сейчас имеют такие поезда:

  • №38 Одесса — Ужгород: +7 часов 50 минут
  • №78 Одесса — Ковель: +6 часов
  • №166 Одесса — Черновцы: +5 часов 55 минут
  • №12 Одесса — Львов: +5 часов 38 минут
  • №106 Одесса — Киев: +5 часов 7 минут

Напомним, мы сообщали о том, почему в поездах так жарко зимой. Также мы писали о том, что из Одессы в Карпаты запустили новый поезд.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
