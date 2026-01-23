Новый поезд Одесса - Рахов: расписание и маршрут: расписание и маршрут

Поезд на путях. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Из Одессы в Карпаты можно будет добраться прямым поездом без пересадок. "Укрзализныця" запускает новый ежедневный рейс Одесса — Рахов из-за высокого спроса на это направление. Поезд соединит Юг Украины с популярными горными курортами. Первые рейсы стартуют уже в начале февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Новый маршрут

"Укрзалізниця" назначает новый поезд дальнего следования №26/25 Одесса — Рахов. Из Одессы он отправится впервые 3 февраля, а из Рахова — 4 февраля. В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Одессы запланировано на 18:38, прибытие в Рахов — в 13:20 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться из Рахова в 14:21 и прибывать в Одессу в 08:38.

Маршрут будет пролегать через Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню и Квасы. Таким образом поезд соединит Одессу с ключевыми туристическими точками Карпат. В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купе и плацкарт. Также предусмотрены женские и детские купе. Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в кассах вокзалов. Поезд №26/25 Одесса — Рахов также приобщили к программе "3000 километров по Украине".

