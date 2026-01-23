Новий поїзд Одеса — Рахів: розклад і маршрут

Потяг на коліях. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

З Одеси до Карпат можна буде дістатися прямим поїздом без пересадок. "Укрзалізниця" запускає новий щоденний рейс Одеса — Рахів через високий попит на цей напрямок. Потяг з’єднає Південь України з популярними гірськими курортами. Перші рейси стартують уже на початку лютого.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

Новий маршрут

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів. Із Одеси він вирушить уперше 3 лютого, а з Рахова — 4 лютого. Надалі поїзд курсуватиме щоденно. Відправлення з Одеси заплановане на 18:38, прибуття до Рахова — о 13:20 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Рахова о 14:21 та прибуватиме в Одесу о 08:38.

Маршрут пролягатиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси. Таким чином поїзд з’єднає Одесу з ключовими туристичними точками Карпат. У складі потяга курсуватимуть вагони люкс, купе та плацкарт. Також передбачені жіночі та дитячі купе. Квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в касах вокзалів. Поїзд №26/25 Одеса — Рахів також долучили до програми "3000 кілометрів Україною".

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що було ускладнено рух приміських потягів Одещини. Також ми писали, що "Укрзалізниця" відкривала кухню для допомоги одеситам під час проблем зі світлом.