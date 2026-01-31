Видео
Задержки на железной дороге — какие поезда из Одессы опаздывают

Задержки на железной дороге — какие поезда из Одессы опаздывают

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 11:35
Задержки поездов в Одессу: какие рейсы опаздывают
Поезд на путях. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В Одесской области зафиксировали задержки сразу нескольких пассажирских поездов. Пассажиров просят учитывать изменения в графике и следить за обновлениями во время поездок.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Читайте также:

В регионе наблюдаются задержки движения поездов на нескольких направлениях. По данным оперативной информации, некоторые составы отстают от графика более чем на час.

  • Поезд №6253 сообщением Подольск — Вапнярка задерживается на 1 час со станции Ивановка.
  • Поезд №6401 Колосовка — Одесса имеет задержку 1 час 20 минут со станции Березовка.
  • Поезд №6403 Мартыновская — Одесса опаздывает на 31 минуту со станции Колосовка.
  • Поезд №6270 Одесса — Застава — Подольск следует со станции Выгода с задержкой 1,5 часа.

Кроме пригородных рейсов, осложнения движения возможны и на популярных межрегиональных маршрутах и поезд из Польши:

  • Одесса — Харьков
  • Львов — Одесса
  • Пшемысль — Одесса
  • Одесса — Днепр
  • Одесса — Кривой Рог

Пассажирам советуют заранее проверять актуальный статус рейсов и планировать поездки с учетом возможных изменений в расписании.

Напомним, из-за льда на проводах обесточены целые районы в Одесской области. Также мы писали, что Свириденко заявила о новых ограничениях движения поездов из-за ударов РФ.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
