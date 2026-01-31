Непогода оставила часть Одесской области без света: где продолжается ремонт

Энергетик чинит сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ночью 31 января сложная погода почти по всей Одесской области вызвала обрывы проводов и повреждения электросетей из-за намерзания льда. По состоянию на утро без электричества остаются абоненты в нескольких районах, а в Одессе питание в первую очередь держат для критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Что произошло и где нет электричества

Как сообщают энергетики, ледяные отложения на проводах и оборудовании привели к повреждениям сетей в разных громадах области.

По состоянию на утро 31 января без света остаются клиенты в:

Подольском районе

Березовском районе

Раздельнянском районе

Белгород-Днестровском районе

Одесском районе

В Одессе электроснабжение обеспечивают в первую очередь для объектов критической инфраструктуры.

Когда могут восстановить свет

Специалисты работали всю ночь и по состоянию на утро продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома. Энергетики просят жителей отнестись с пониманием: работы продолжаются.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, когда улучшится ситуация со светом.