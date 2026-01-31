Непогода оставила часть Одесской области без света: где продолжается ремонт

Из-за льда на проводах обесточены целые районы на Одесчине
Ночью 31 января сложная погода почти по всей Одесской области вызвала обрывы проводов и повреждения электросетей из-за намерзания льда. По состоянию на утро без электричества остаются абоненты в нескольких районах, а в Одессе питание в первую очередь держат для критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Что произошло и где нет электричества
Как сообщают энергетики, ледяные отложения на проводах и оборудовании привели к повреждениям сетей в разных громадах области.
По состоянию на утро 31 января без света остаются клиенты в:
- Подольском районе
- Березовском районе
- Раздельнянском районе
- Белгород-Днестровском районе
- Одесском районе
В Одессе электроснабжение обеспечивают в первую очередь для объектов критической инфраструктуры.
Когда могут восстановить свет
Специалисты работали всю ночь и по состоянию на утро продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома. Энергетики просят жителей отнестись с пониманием: работы продолжаются.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
