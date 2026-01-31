Видео
Україна
Главная Одесса Из-за льда на проводах обесточены целые районы на Одесчине

Из-за льда на проводах обесточены целые районы на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 10:20
Непогода оставила часть Одесской области без света: где продолжается ремонт
Энергетик чинит сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ночью 31 января сложная погода почти по всей Одесской области вызвала обрывы проводов и повреждения электросетей из-за намерзания льда. По состоянию на утро без электричества остаются абоненты в нескольких районах, а в Одессе питание в первую очередь держат для критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Что произошло и где нет электричества

Как сообщают энергетики, ледяные отложения на проводах и оборудовании привели к повреждениям сетей в разных громадах области.

По состоянию на утро 31 января без света остаются клиенты в:

  • Подольском районе
  • Березовском районе
  • Раздельнянском районе
  • Белгород-Днестровском районе
  • Одесском районе

В Одессе электроснабжение обеспечивают в первую очередь для объектов критической инфраструктуры.

Когда могут восстановить свет

Специалисты работали всю ночь и по состоянию на утро продолжают обследовать линии и ремонтировать оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома. Энергетики просят жителей отнестись с пониманием: работы продолжаются.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, когда улучшится ситуация со светом. Также мы писали, что люди без отопления не будут платить за услуги.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
