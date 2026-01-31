Негода залишила частину Одещини без світла: де триває ремонт

Через лід на дротах знеструмлені цілі райони на Одещині
Уночі 31 січня складна погода майже по всій Одеській області спричинила обриви проводів і пошкодження електромереж через намерзання льоду. Станом на ранок без електрики залишаються абоненти в кількох районах, а в Одесі живлення в першу чергу тримають для критичної інфраструктури.
Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
Що сталося і де немає електрики
Як повідомляють енергетики, льодяні відкладення на проводах і обладнанні призвели до пошкоджень мереж у різних громадах області.
Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти у:
- Подільському районі
- Березівському районі
- Роздільнянському районі
- Білгород-Дністровському районі
- Одеському районі
В Одесі електропостачання забезпечують насамперед для об’єктів критичної інфраструктури.
Коли можуть відновити світло
Фахівці працювали всю ніч і станом на ранок продовжують обстежувати лінії та ремонтувати обладнання, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки. Енергетики просять мешканців поставитися з розумінням: роботи тривають.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, коли покращиться ситуація зі світлом. Також ми писали, що люди без опалення не платитимуть за послуги.
