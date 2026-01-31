Відео
Головна Одеса Через лід на дротах знеструмлені цілі райони на Одещині

Через лід на дротах знеструмлені цілі райони на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 10:20
Негода залишила частину Одещини без світла: де триває ремонт
Енергетик лагодить мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Уночі 31 січня складна погода майже по всій Одеській області спричинила обриви проводів і пошкодження електромереж через намерзання льоду. Станом на ранок без електрики залишаються абоненти в кількох районах, а в Одесі живлення в першу чергу тримають для критичної інфраструктури.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:

Що сталося і де немає електрики

Як повідомляють енергетики, льодяні відкладення на проводах і обладнанні призвели до пошкоджень мереж у різних громадах області.

Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти у:

  • Подільському районі
  • Березівському районі
  • Роздільнянському районі
  • Білгород-Дністровському районі
  • Одеському районі

В Одесі електропостачання забезпечують насамперед для об’єктів критичної інфраструктури.

Коли можуть відновити світло

Фахівці працювали всю ніч і станом на ранок продовжують обстежувати лінії та ремонтувати обладнання, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки. Енергетики просять мешканців поставитися з розумінням: роботи тривають.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, коли покращиться ситуація зі світлом. Також ми писали, що люди без опалення не платитимуть за послуги.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
