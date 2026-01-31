Экстренные отключения света в Одесской области - что известно

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии. В таком режиме почасовые графики временно не действуют, а свет могут выключать без заблаговременных сообщений.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

Экстренные отключения применили из-за перегрузки энергосистемы. Это означает, что электроснабжение могут ограничивать в разных районах области независимо от ранее обнародованных графиков.

Энергетики объясняют, что такой шаг нужен, чтобы стабилизировать работу сети и не допустить более масштабных аварий. Отключения могут быть короткими или более длительными — в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Жителей области просят с пониманием отнестись к ограничениям и экономно пользоваться электроэнергией. О любых изменениях в режиме подачи света обещают сообщать оперативно.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ночью 31 января сложная погода почти по всей Одесской области вызвала обрывы проводов и повреждения электросетей. Также мы писали, какие поезда из Одессы идут с опозданием.