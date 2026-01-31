Экстренные отключения света в Одесской области - что известно

Энергосистема не выдерживает — что со светом в Одессе сегодня
В Одесской области по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии. В таком режиме почасовые графики временно не действуют, а свет могут выключать без заблаговременных сообщений.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Экстренные отключения света в Одесской области
Экстренные отключения применили из-за перегрузки энергосистемы. Это означает, что электроснабжение могут ограничивать в разных районах области независимо от ранее обнародованных графиков.
Энергетики объясняют, что такой шаг нужен, чтобы стабилизировать работу сети и не допустить более масштабных аварий. Отключения могут быть короткими или более длительными — в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Жителей области просят с пониманием отнестись к ограничениям и экономно пользоваться электроэнергией. О любых изменениях в режиме подачи света обещают сообщать оперативно.
Как узнать время возобновления подачи электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, ночью 31 января сложная погода почти по всей Одесской области вызвала обрывы проводов и повреждения электросетей. Также мы писали, какие поезда из Одессы идут с опозданием.
Читайте Новини.LIVE!