Видео

Энергосистема не выдерживает — что со светом в Одессе сегодня

Энергосистема не выдерживает — что со светом в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 11:53
Экстренные отключения света в Одесской области - что известно
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии. В таком режиме почасовые графики временно не действуют, а свет могут выключать без заблаговременных сообщений.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Читайте также:

Экстренные отключения света в Одесской области

Экстренные отключения применили из-за перегрузки энергосистемы. Это означает, что электроснабжение могут ограничивать в разных районах области независимо от ранее обнародованных графиков.

Энергетики объясняют, что такой шаг нужен, чтобы стабилизировать работу сети и не допустить более масштабных аварий. Отключения могут быть короткими или более длительными — в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Жителей области просят с пониманием отнестись к ограничениям и экономно пользоваться электроэнергией. О любых изменениях в режиме подачи света обещают сообщать оперативно.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ночью 31 января сложная погода почти по всей Одесской области вызвала обрывы проводов и повреждения электросетей. Также мы писали, какие поезда из Одессы идут с опозданием.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
