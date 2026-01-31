Аварійне відключення світла в Молдові через збій в Україні

Місто Кишинів. Фото ілюстративне: Moldova Liberă

У суботу, 31 січня, в Молдові спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням. Причиною стала аварія на високовольтній лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики Республіки Молдова.

За їхньою інформацією, вранці 31 січня о 10:42 на лінії електропередачі напругою 400 кВ Ісакча – Вулканешти – МГРЕС сталося аварійне відключення. Це спричинило падіння напруги в енергосистемі Молдови та знеструмлення частини населених пунктів.

У компанії Moldelectrica повідомили, що проблема виникла через серйозні збої в електромережі України. Саме з українського боку сталася аварія, яка автоматично призвела до відключення лінії, що постачає електроенергію до Молдови.

"Через втрату кількох ліній електропередач на території України спрацювала автоматична система захисту, яка відключила електропостачання. Цей інцидент призвів до падіння частоти до 48 Гц в енергетичній системі Молдови, що спричинило спрацювання автоматичної системи захисту електромереж і частковий блекаут", — додали в компанії.

Які райони постраждали найбільше

Найбільше постраждали південні райони країни та окремі населені пункти поблизу кордону. У деяких громадах тимчасово зникло електропостачання в житлових будинках, на підприємствах і в соціальних закладах.

Фахівці Moldelectrica одразу розпочали відновлювальні роботи. Станом на обідню пору напругу вже повернули в частину населених пунктів, однак енергетики попереджають, що ситуація залишається нестабільною.

Мешканців просять готуватися до можливих повторних відключень і економно використовувати електроенергію до повної стабілізації системи.

Нагадаємо, складна погода майже по всій Одеській області спричинила обриви проводів і пошкодження електромереж через намерзання льоду. Також ми писали, що на Одещині зафіксували затримки одразу кількох пасажирських поїздів.