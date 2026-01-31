Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні

У Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 12:46
Аварійне відключення світла в Молдові через збій в Україні
Місто Кишинів. Фото ілюстративне: Moldova Liberă

У суботу, 31 січня, в Молдові спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням. Причиною стала аварія на високовольтній лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики Республіки Молдова. 

Реклама
Читайте також:
У Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні - фото 1
Повідомлення про проблеми з електропостачанням. Фото: скриншот з Telegram

В Молдові перебої з електропостачанням

За їхньою інформацією, вранці 31 січня о 10:42 на лінії електропередачі напругою 400 кВ Ісакча – Вулканешти – МГРЕС сталося аварійне відключення. Це спричинило падіння напруги в енергосистемі Молдови та знеструмлення частини населених пунктів.

У компанії Moldelectrica повідомили, що проблема виникла через серйозні збої в електромережі України. Саме з українського боку сталася аварія, яка автоматично призвела до відключення лінії, що постачає електроенергію до Молдови.

"Через втрату кількох ліній електропередач на території України спрацювала автоматична система захисту, яка відключила електропостачання. Цей інцидент призвів до падіння частоти до 48 Гц в енергетичній системі Молдови, що спричинило спрацювання автоматичної системи захисту електромереж і частковий блекаут", — додали в компанії.

Які райони постраждали найбільше

Найбільше постраждали південні райони країни та окремі населені пункти поблизу кордону. У деяких громадах тимчасово зникло електропостачання в житлових будинках, на підприємствах і в соціальних закладах.

Фахівці Moldelectrica одразу розпочали відновлювальні роботи. Станом на обідню пору напругу вже повернули в частину населених пунктів, однак енергетики попереджають, що ситуація залишається нестабільною.

Мешканців просять готуватися до можливих повторних відключень і економно використовувати електроенергію до повної стабілізації системи.

Нагадаємо, складна погода майже по всій Одеській області спричинила обриви проводів і пошкодження електромереж через намерзання льоду. Також ми писали, що на Одещині зафіксували затримки одразу кількох пасажирських поїздів.

Молдова аварія електроенергія Новини Одеси світло блекаут
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації