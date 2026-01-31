Видео
Главная Одесса В Молдове произошел частичный блэкаут из-за аварии в Украине

В Молдове произошел частичный блэкаут из-за аварии в Украине

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 12:46
Аварийное отключение света в Молдове из-за сбоя в Украине
Город Кишинев. Фото иллюстративное: Moldova Liberă

В субботу, 31 января, в Молдове наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением. Причиной стала авария на высоковольтной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Республики Молдова.

Читайте также:
У Молдові стався частковий блекаут через аварію в Україні - фото 1
Сообщение о проблемах с электроснабжением. Фото: скриншот из Telegram

В Молдове перебои с электроснабжением

По их информации, утром 31 января в 10:42 на линии электропередачи напряжением 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС произошло аварийное отключение. Это привело к падению напряжения в энергосистеме Молдовы и обесточиванию части населенных пунктов.

В компании Moldelectrica сообщили, что проблема возникла из-за серьезных сбоев в электросети Украины. Именно с украинской стороны произошла авария, которая автоматически привела к отключению линии, поставляющей электроэнергию в Молдову.

"Из-за потери нескольких линий электропередач на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая отключила электроснабжение. Этот инцидент привел к падению частоты до 48 Гц в энергетической системе Молдовы, что повлекло срабатывание автоматической системы защиты электросетей и частичный блэкаут", — добавили в компании.

Какие районы пострадали больше всего

Больше всего пострадали южные районы страны и отдельные населенные пункты вблизи границы. В некоторых громадах временно исчезло электроснабжение в жилых домах, на предприятиях и в социальных учреждениях.

Специалисты Moldelectrica сразу начали восстановительные работы. По состоянию на полдень напряжение уже вернули в часть населенных пунктов, однако энергетики предупреждают, что ситуация остается нестабильной.

Жителей просят готовиться к возможным повторным отключениям и экономно использовать электроэнергию до полной стабилизации системы.

Напомним, сложная погода почти по всей Одесской области вызвала обрывы проводов и повреждения электросетей из-за намерзания льда. Также мы писали, что в Одесской области зафиксировали задержки сразу нескольких пассажирских поездов.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
