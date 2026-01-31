Цены на такси в Одессе - сколько стоят поездки между районами сегодня

Машины в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня одесситы снова столкнулись с высокими тарифами на такси из-за непогоды. Поездка между популярными районами города стоит уже более 300 гривен, а отдельные маршруты приближаются к 400 грн.

Журналисты Новини.LIVE узнали актуальные цены на проезд в Одессе.

Реклама

Читайте также:

Цены на такси в Одессе

По состоянию на 31 января 2026 года стоимость поездок на такси в Одессе из-за непогоды существенно выросла. Самыми дорогими остаются маршруты из отдаленных районов в центр города.

Поездка из района Таирова до Дерибасовской сегодня стоит от 352 до 360 гривен в зависимости от сервиса и загруженности дорог.

Цена поездки из Таирово до Дерибасовской. Фото: скриншот

Маршрут из Аркадии до Дерибасовской обходится дешевле, но все равно остается ощутимым для пассажиров — около 228 гривен за поездку.

Цена поездки из Аркадии до Дерибасовской. Фото: скриншот

Еще одно дорогое направление — из центра Одессы в Пересыпский район. Стоимость такси на этом маршруте достигает примерно 322 гривен.

Цена поездки с Дерибасовской в Пересыпский район. Фото: скриншот

Цены на такси в обычные дни

Добавим, что в Одессе действуют различные тарифы такси, которые зависят от службы, времени суток и спроса. Базовая подача авто стоит в среднем от 55 до 80 гривен. Средняя цена за один километр в городе колеблется от 10 до 19 гривен.

Напомним, в Одесской области по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии. Также мы писали, что в Молдове наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением из-за аварии на высоковольтной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы.