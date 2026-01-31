Состояние дорог Одесской области и Одессы 31 января: работает спецтехника

Техника работает на дорогах. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Несмотря на снег и порывистый ветер, по состоянию на утро 31 января все основные дороги Одесской области остаются проездными. В регионе и в самой Одессе коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы не допустить гололеда и пробок.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Состояние дорог в Одесской области

По их информации, для поддержания безопасности на дорогах подрядные организации и работники Службы восстановления патрулируют трассы, очищают их от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Сейчас на автодорогах области работают 112 единиц спецтехники и 147 дорожников.

Какая ситуация на дорогах в Одессе

В самой Одессе к ликвидации последствий непогоды привлечено коммунальное предприятие "Городские дороги". Предприятие проводит работы по уборке снега и предотвращению образования гололеда.

На улицах города работают 257 работников и 77 единиц специальной техники. Коммунальщики обрабатывают проезжую часть песчано-солевой смесью, очищают и посыпают закрепленные территории, а также механически убирают тротуары.

Погода в Одесской области

Отметим, что сейчас на юге области температура воздуха составляет от -2 °С до -7 °С, в центральных и северных районах - от -5 °С до -11 °С.

В центральной части области идет снег, на юге он местами, а на севере - более интенсивный. Ветер северный, около 10 м/с, с порывами до 13 м/с. Такие условия сохранятся в течение всего дня.

Напомним, в Одесской области задерживаются сразу несколько пассажирских поездов. Также мы писали, что в регионе ввели экстренные отключения света.